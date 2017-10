Viitorul transportului de pasageri pe CFR: Trenuri avem, linii de cale ferata si gari decente nu

Vom mai avea de așteptat ceva ani până vom circula la condiții decente pe calea ferată în România. Din păcate, în acest moment numărul de kilometri de cale ferată adusă la standarde europene în România este mai mic decât cel al kilometrilor de autostradă. În această săptămână, la Timișoara a fost adus în scop demonstrativ un vagon de pasageri complet renovat care poate circula la viteze ridicate. Din păcate… nu are unde circula la acele viteze. Alexandru Simu, șeful Regionalei CFR Timișoara, recunoaște că din punct de vedere al infrastructurii feroviare sunt probleme. Dar, spune acesta, din 2012 se lucrează intens la rezolvarea problemelor, în prezent fiind mai multe proiecte pentru care sunt fie licitații, fie lucrări în derulare, dar și studii de fezabilitate deja realizate.

„Începând cu 2012, au început investițiile majore în infrastructura feroviară, mă refer la culoarul 4 paneuropean de la Curtici până la Constanța. Deocamdată s-a finalizat pe tronsonul Curtici – Ghioroc, anul trecut s-a dat în exploatare la 1 septembrie, se circulă cu viteza de 160 km/h. Linia e dublă, electrificată, cu stațiile de cale ferată modernizate la standarde europene, cu lifturi, cu scări rulante, sunt toate facilitățile normale pentru publicul care optează pentru acest mijloc de transport. În continuare, pe raza regionalei avem cele 4 tronsoane de la Ghioroc până la Simeria. Pe latura sudică a tronsonului 4, la momentul de față e în fază finală studiul de fezabilitate, la fel pentru culoarul 4, adică Arad, Caransebeș, Craiova, Calafat”, a declarat Alexandru Simu.

Pentru a beneficia de condiții civilizate, pasagerii trebuie să aibă acces și la gări decente. Deocamdată, în zona de Vest sunt doar câteva asemenea proiecte realizate, unul fiind cel de la Arad. În ceea ce privește Timișoara, spune Simu, mai e de așteptat. Deocamdată se lucrează la igienizări și mici modernizări, toate din fondurile Regionalei. Când vine vorba de un program de reabilitare din temelii, aceasta mai așteaptă, dar există un proiect din fonduri europene care acoperă 47 de gări.

„Pe Regionala Timișoara, e acel program de modernizare a 47 de stații de cale ferată în valoare de 83 de milioane de euro, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 și în care Regionala noastră are șase stații, printre care Timișoara Nord și Băile Herculane, care e monument istoric. Noi am mai propus de 2 ori pentru finanțare de la bugetul statului această gară, dar fiind vorba de o valoare a investiției destul de consistentă, s-a optat pentru accesarea fondurilor europene. Toate aceste fonduri nerambursabile sunt în procent de 85%, restul e asigurat prin bugetul statului. În ultimii trei ani, noi nu am așteptat să obținem proiectele și fondurile europene cu mâinile în sân și am început mici reparații și igienizări atât la gara din Timișoara, cât și la alte stații de pe raza regionalei. Anul acesta am finalizat o parte din lucrările de reparații din stația Timișoara, mă refer la holul caselor de bilete, la ușile de acces, continuăm și la anul și în continuare avem finalizarea holului casei de bilete și intenționăm până o să fie aprobat programul ăsta de modernizare a 47 de stații de cale ferată, pentru că e un circuit destul de anevoios, așa cum toate instituțiile sunt verificate de un organism european, care dă eligibilitate acestor proiecte pe fonduri europene și pentru a fi eligibile, trebuie să se întrunească o comisie care se deplasează în teren pentru a vedea stadiul fiecărui stații de cale ferată care urmează să fie propusă pt accesarea de fonduri UE. Noi, ținând cont de faptul că peste trei ani avem acel minunat an în care Timișoara e capitală culturală europeană și Timișoara fiind poarta de intrare, încercăm să facem ce putem cu surse proprii, cu sprijinul companiei. Fără sprijin de la structura centrală a CFR nu se pot realiza aceste reparații. în continuare ne sprijină și vedem ce se întâmplă pe mai departe”, a mai declarat Simu.