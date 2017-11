Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 9 noiembrie

Manufactura: Jazz with Linda Kovács & Ádám Bögöthy (HU), ora 19:30, intrare 15 lei

Daos: Live /Methadone Skies + FFSG & tSoC, ora 20:00, intrare 20 lei

Scottish Pub: SCOTTISH DOSE, ora 22:00

Vineri, 10 noiembrie

Jardin- Florin Chilian live, ora 20:30, bilete: pre-sale 40 lei, 50 lei în ziua evenimentului

Manufactura- Afterparty Tm tattoo expo, ora 21:00

Fratelli- Don’ t ask, don’t tell, ora 23:30

No name- DJ Optick, ora 23:00, intrare 20 lei

Daos:Balkan Night- Live Ecaterine & Dimitri ( Popa Sapka), ora 21:00

Scottish: LIVIN’ LA VIDA VODKA! w. DJ Narciss & DJ Westman, ora 22:00, intrare 10 lei

Sâmbătă, 11 noiembrie

Fratelli – Saturday Mania!, ora 23:30

Reflektor Venue – Mashup #2 – Silvana & Mr. H, ora 22:00, intrare: 10 lei inainte de ora 22:00, 15 lei dupa ora 22:00

Daos -Infected Rain live in Daos. + afterparty Trick Electrick, ora 21:00, intrare:30 lei

database – In and Out w/ Stiv Hey, Atapy, ora 23:00. Intrare: pre-sale 20 lei, VIP 50 lei, la intrare 30 lei înainte de ora 01:00, 40 lei după ora 01:00, mai multe aici

Luni, 13 noiembrie

Reflektor Venue- Otherkin [Irish garage punk], Gorun, în deschidere, ora 20:00, bilete pre-sale Reflektor Venue, Viniloteca, librăriile Cărturești.