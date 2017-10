Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 12 octombrie

Vineri 15- First Students Night, ora 20:00

Manufactura – concert Tapinarii, ora 20:00, intrare: 20 lei

Club Daos- concert Lo! (Metal/ Sludge/ Hardcore -Australia), ora 21:00, intrare: 20 lei

Scottish Pub – Your Thursday Scottish Dose w resident Vali Florea, ora 22:00, intrare 10 lei

Vineri, 13 octombrie

VEST FEST @Complex Senator, ora 18:00, bilete www.vestfest.ro

Manufactura – Friday 13 Gothic Party, ora20:30, intrare liberă

Jardin – concert Mircea Vintilă & Pragu de Sus, ora 21:00, intrare: presale -30 lei, la intrare – 35 lei

Club Daos – Future Sound of 80s, ora 22:00, intrare liberă

Heaven Club – Markus Schulz/ 4 Strings/ Adina Butar, ora 22:00, bilete eventim.ro

Scottish Pub – These days are made for Scottish w residents Vali Florea & Narciss, ora 22:00, intrare 10 lei

Reflektor Venue – RUA& Live Band concert, ora 22:00

Epic Vara – concert Smiley, ora 23:00, intrare baieții 40 lei, fetele 20 lei

Fratelli – Season #10 w DJ Cruz, ora 23:30

Koloro – DisKOLOROteca, ora 21:00

Sâmbătă, 14 octombrie

VEST FEST @Complex Senator, ora 18:00, bilete www.vestfest.ro

Reflektor Venue – Marco mendoza (ex-Whitesnake/Thin Lizzy) concert, ora 22:00 , intrare: presale 40 lei, la intrare-50 lei

Heaven Club- Grand Opening/ Faydee Live, ora 23:00, intrare: băieții 20 lei, fetele 15 lei după ora 00:00

Epic Vara – The Art of Saturdaying, ora 23:00, intrare baieții 30 lei, fetele 15 lei

Fratelli – Fratelli Classics, ora 23:30

Duminică, 15 octombrie

VEST FEST @Complex Senator, ora 18:00, bilete www.vestfest.ro