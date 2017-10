Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 5 octombrie

Reflektor Venue – Trupa ”Just Push Play”/ Festivalul ”Copil în Europa”/ ed.viniloteca X, ora 19:00

Jardin- Concert Emeric Imre & Jimi El Laco, ora 21:00, intrare: 25 lei în pre-sale, 35 lei în seara evenimentului

Koloro – Bodypressure presents: Contrast of Music, ora 22:00, intrare liberă

Scottish Pub – Thirsty Thursday , ora 22:00, intrare: 10 lei

Vineri, 6 octombrie

Manufactura – Fără Zahăr acoustic LIVE, ora 18:00, intrare: 20 lei

Daos – Live: Dot Legacy/Blight/afterparty Silvana, ora 20:00, intrare 20 lei

Reflektor Venue – Concert Flare/ Melting Dice – Lansare Album “Cord Cablu Creier”/ Les Gourmands, ora 20:00, intrare: 20 lei

Scottish Pub – Scottish Strikes Again!, ora: 22:00, intrare: 10 lei

Heaven Outdoor- Big Fat Friday/ DJ Rockafella, ora 23:00

Epic- Maestros del Ritmo/ Volume 26 Official Release, ora 23:00, intrare: fete 15 lei/ bărbați 30 lei

Fratelli – Grand Opening/ concert Horia Brenciu & Orchestra, ora 23:00

Darc – Techno Exhale in Cosmos, ora 23:00, intrare: 10 lei până la ora 01:00, 20 lei după ora 01:00

Sâmbătă, 7 octombrie

Manufactura – Concert & lansare album RELATIVE / positive guest KAZAH (HU), ora 20:00, intrare 15 lei

Koloro- Student Party, ora 21:00, intrare liberă

Reflektor Venue – Survolaj w/ The Different Class, ora 22:00, intrare: presale 20 lei, înainte de ora 21:00/ pe site/ 25 lei, după ora 21:00/ pe site/ 30 lei

Daos- Depeche Mode Party, ora 22:00, intrare: 10 lei

Taverna – The Tango Orchestra, ora 22:00, intrare: 45 lei

Heaven Outdoor- Closing Season/ Allure Cabaret, ora 23:00

Fratelli – The Londoners, ora 23:00

Duminică, 8 octombrie

Piața Libertății- Concert pentru Timișoara, de la ora 15:00// Phoenix, Pro Musica, Cargo, Bega Blues Band, Implant pentru Refuz, Survolaj, JazzyBIT, MeltingDice, Within The Nova, Sonatic, Trupa Vest, Rock Abil, ALL Friends Band, Skywalkers

Jardin – spectacol ”Monoloagele Vaginului”, după Eve Ensler, cu Diana Giubernea, în regia Mona Gavrilaș, ora 21:00, intrare: 20 lei