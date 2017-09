Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 28 septembrie

D’arc pe Mal Timisoara – Diggin’ Evening Dance #15, ora 19:30

Reflektor venue- Desant & Friends, ora 20:00, intrare: 30 lei

Manufactura – Infected (Trash Metal) Italy concert live, ora 20:00, intrare 10 lei

Vineri, 29 septembrie

Heaven Outdoor – Loredana & Agurida Band, ora 23:00, Intrare: fetele – gratis, băieții 20 lei Epic – Epic Vara Anniversary Weekend, ora 23:00, Intrare: fetele 20 lei, băieții 40 lei

Fratelli by The River – Closing Season with Julyan Dubson and Lucian K., ora 23:30

Koloro – Stand Up Comedy – Povestile lui Mocanu, ora 20:00, intrare: 25 lei

Manufactura – Masterpiece (Metallica Tribute) concert live, ora 21:00

Koloro – Back to School part3, ora 23:00, Intrare liberă

Daos – SABOTAGE 2017 / Daos: Channel One Sound System, ora 23:00, Intrare 30 lei înainte de ora 01:00, 40 lei după ora 01.00

Reflektor venue – SABOTAGE 2017 / Reflektor: Delta Funktionen, Cosmin TRG, ora 23:00, Intrare 30 lei înainte de ora 01:00, 40 lei după ora 01.00

Sâmbătă, 30 septembrie

D’arc pe Mal Timisoara – Last Boat to Evening Dance, ora 19:00

Heaven – Still Summer Mood at Heaven, ora 17:00, Intrare: fetele – gratis, băieții 20 lei

Manufactura – Flesh Rodeo/ Mountains on my Back \ Back Garden Light, ora 21:00

Taverna- Blue Family, ora 22:00, intrare 45 lei

Epic – Epic Vara Anniversary Weekend, ora 23:00, Intrare: fetele 20 lei, băieții 40 lei

Fratelli by The River – Closing Season with Julyan Dubson and Lucian K., ora 23:30

Viniloteca – Lansare Hop Hooligans Game Over IPA, ora 18:00

Duminică, 1 octombrie

Manufactura – Mani Neumann’s Farfarello concert live, ora 19:30, intrare: 25 lei