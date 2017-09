Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 14 septembrie

Casa Artelor – Instalart/ Sculptura/ 000, ora 19:00

D’arc pe Mal Timisoara – Diggin’ Radio/ DJ Phoneme, ora 19.30

Reflektor – AXIS- ora 22:00, intrare 15 lei

Taverna – Cédric Hanriot trio, ora 22:00, intrare:69 lei

Vineri, 15 septembrie

Vineri 15 – Concert Amaro Del, ora 20:30, intrare 20 lei

Koloro – Back to School/ BeerPong, Darts, Uno, Cruce, ora 21:00, intrare liberă

Club D’arc- Season Startup Weekend, ora 22:00

Epic Vara – concert live Delia, ora 23:00, intrare: 20 lei fetele / 40 lei baietii

Porto Arte – concert live Pragu’de sus, ora 23:00, intrare 20 lei

Fratelli by the River – Vagabundas Hermosas/ Julyan Dubson and Lucian K., ora 23:00

Sâmbătă, 16 septembrie

Piața Romanilor- Heritage of Timișoara: Fabric, ora 11:00

Club D’arc – Artisans’ Bazaar , ora 12:00-20:00

Manufactura – Billy Idol Tribute – Rebel Yeah (HU) LIVE – ora 21:00, intrare 20 lei

Koloro- Seară Sârbească, ora 21:00, intrare liberă

Reflektor Venue – Lucian Nagy & The Balkumba Tribe, ora 22:00, intrare 25 lei

Heaven Outdoor– Concert Dorian Popa, ora 23:00, intrare: gratis fetele / 20 lei baietii

Fratelli by the River – La Dolce Vita/ Sylvain Armand, ora 23:00

Duminică, 17 septembrie

Piața Romanilor- Heritage of Timișoara: Fabric, ora 11:00

Club D’arc – Artisans’ Bazaar, ora 12:00-20:00

Vineri 15 – Seara Grecească – ora 17:00

Viniloteca – New discs on the block, ora 18:00, intrare liberă