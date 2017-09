Unde mergem in weekend la Timisoara

Vineri, 8 septembrie

Koloro – Double Choice – Techno & Electronic music – de la ora 17:00

Fratelli By The River – The Londoners&DJ Cruz, ora 23:30

Jardin – recital live Maryliss cu Loris Negruț la chitară și Florin Crancu la tobe, ora 21:00, intrare 10 lei

Terasa Iulius mall – CEFFTm-selecție de scurtmetraje Short Matters! – Ora 21

Epic Vara – concert The Motans, ora 23:00, intrare femei-20 lei, barbați- 40 lei

Vineri 15 – Concert Publika, ora 20:30

Sâmbătă, 9 septembrie

Koloro – Retro night – ora 21:00

Fratelli by The River – Dj Kashovski& DJ Lucian M- ora 23:30

Heaven Outdoor– Concert Alina Eremia, ora 23:00

Epic Vara – The Art of Saturdaying – ora 23:00, intrare pentru femei-15 lei, pentru barbați- 30 lei

Manufactura – concert Sinoptik, ora 21:00 – intrare 15 lei

Duminică, 10 septembrie

Koloro – Seara de pianclock cu Cosmin Mihalache – ora 20:00

Jardin – Salsa on Sunday- Dj Bubu & Dj Alex – ora 20:00, intrare 10 lei