Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 25 mai

· 1740 Music Cafe – Concert Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

· La Căpițe – Haystack Grooves 5 cu Bread & Butter și Angel, ora 20

· Manufactura – Concert The Red Paintings, ora 20 – 15 lei

· Toniq Bar – Super Thursday cu Vali Florea, ora 23

Vineri, 26 mai

· 1740 Music Cafe – Cocert trupa DAR, ora 21 – 15 lei

· Aerodrom Cioca – TEMF Festival, ora 22 – 119 lei abonamentul/ 69 de lei bilet de zi pentru vineri

· Club Bunker – Old Skool Throwback cu DJ Paul Maxim, ora 22

· D’arc Club – Friday Party, ora 22

· Cuib d’Arte – Friday Party, ora 22

· Daos – Grindcore Night cu Kyliga Dalen, Cut to Fit și Blutrina, ora 22 – 20 de lei

· Epic Society – Party cu Dirty Nano & Elless, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

· Fratelli – Before Suntrise cu Julyan Dubson și Lucian K, ora 23:30

· The 80s Pub – Back in Time cu Alex Anka, ora 21

· Toniq Bar – Party cu Afgo și Vali Florea, ora 21 – 15 lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

· Vineri 15 – Concert Pragu’ de Sus, ora 20:30 – 20 de lei

· Liceul Silvic – Party Hard TM cu Codex, Volume Plus, Houbass, Lifesize MC, Kapno, Synchro, DJ Razy, iCi.TM aka DJ KuKy, ora 22:30 – 25 de lei înainte de miezul nopții/ 30 de lei după

Sâmbătă, 27 mai

· 1740 Music Cafe – Recital Radu Stoica, ora 21 – intrarea liberă

· Club30 – Concert Cecilia Casario, ora 21:30 – 30 de lei

· Club Bunker – Urban Fever OMFG Party Hard cu DJ Marius Moroșanu, ora 22

· D’arc Club – Saturday Party, ora 22

· Aerodrom Cioca – TEMF Festival, ora 22 – 119 lei abonamentul/ 79 de lei bilet de zi pentru sâmbătă

· Epic Society – Season 4 Finale, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

· Fratelli – Before Suntrise cu Julyan Dubson și Lucian K, ora 23:30

· Heaven – Highway to Heaven cu Alyo, Krystyano, & N’Alin, ora 23

· Jardin – Concert Toulouse Lautrec, ora 20 – 20 de lei în avans/ 30 de lei în seara evenimentului

· Manufactura – The Night is my Friend: Prince/Daft Punk Party, ora 22 – intrarea liberă

· The 80s Pub – Remember the 80s, ora 21

· Toniq Bar – Hello! I’m a Toniq-Holiq! Cu Mark Nova, ora 23 – 15 lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Duminică, 28 mai

· 1740 Music Cafe – Melodiile legendarei Edith Piaf – concert Sabina Bijan și Alex Reisz, ora 20 – 20 de lei

· Jardin – Sunday Mood cu Duo Colompar & Friends, ora 20 – 20 de lei

· Manufactura – Concert To Kill Achilles, ora 20 – 10 lei