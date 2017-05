Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 18 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

• Cafeneaua Verde – Concert Vera & Toni, ora 21 – 10 lei

• Club D’arc – PsychoParty, ora 22 – intrarea liberă

• D’arc pe Mal – Evening Dance cu Dudu, Bia și MC Tina, ora 19 – intrarea liberă

• Daos – Lansare album Nouă Ani Lumină, ora 21 – 15 lei

• La Căpițe – Revolution warm-up party cu Desert Mountain Tribe și S-T-Phan, ora 21- 15 lei

• Manufactura – Concert FUNKorporation, ora 21 – 15 lei

• Toniq Bar – Super Thursday, ora 21 – 15 lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Vineri, 19 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Rock Abil, ora 21 – 20 de lei

• Aethernativ – Launmomendat pe înserat cu Alur Duvaal, Punu și Ulises, ora 19 – intrarea liberă

• Club Bunker – Fresh’n’Funky cu DJ Paul Maxim, ora 22

• Daos – Concert Syn Ze Șase Tri, Abstract și Diseased Mind, ora 20 – 25 de lei

• Epic Society – Party cu Paul Damixie, John Trend și Elless, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

• Fratelli – Party cu Kashovski, ora 19

• Jardin – Concert Krypton Unplugged, ora 20 – 20 de lei

• La Căpițe – Le Nu Disco Soiree cu CellestiAns, ora 20

• Manufactura – Concert Pre-Load (Tribut Metallica), ora 21 – 20 de lei

• No Name – Kool and the Gang cu Rosario Internullo, Kool, Iorgovan, Ovijay și Andreas Sam, ora 18

• The 80s Pub – Back in Time cu Alex Anka, ora 21

• Toniq Bar – Party cu Sllash & Doppe, ora 21 – 15 lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

• Vineri15 – Concert Tavi Colen și Emma, ora 20:30

Sâmbătă, 20 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Trupa DAR, ora 21 – 15 lei

• Casa Artelor – Lansare de album Sebastian Spanache Trio, ora 21:30 – intrarea liberă

• Daos – Waves With No Ends prezintă: Human Tetris, Arc Gotic și OCVCP și Waves With No Ends, ora 21 – 25 de lei

• Freenetik Party (Liceul Silvic) – 3 years aniversary cu DJ Randall, Ulterior Motive, Rawtekk, Overlook, Damaja, Mi-tzu, Xeno & Rhizome, SKM, ora 23 – 40 de lei

• Heaven – Party cu Chi Pah, Krystyano & N’Alin, ora 23 – 20 de lei pentru băieți/ 10 lei pentru fete

• Jardin – Urban Saturday cu DJ Stafie, ora 20

• Manufactura – Revolution Festival Promo Party cu The Different Class, ora 21 – 10 lei

• The 80s Pub – Remember The 80s, ora 21

• Toniq Bar – Toniq-Holiq cu Vali Florea, ora 23

• Iulius Mall – Promo Party Music Travel cu Pendulum DJ Set, ora 18 – 50 de lei

Duminică, 21 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Alex Reisz, ora 20 – intrarea liberă