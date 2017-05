Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 11 mai

· 1740 Music Cafe – Concert Ora H, ora 21 – 20 de lei

· D’arc Club – StudentFest Party cu Phobe1, Deelow și iCi.TM, ora 23

· La Căpițe – HaystackGrooves#4 cu Borac și Mandel, ora 20

· Manufactura – Concert Jazz cu DAS Trio, ora 20 – 10 lei

· The Note Pub – Directia 5, ora 20 – 80 de lei

Vineri, 12 mai

· 1740 Music Cafe – Recital Radu Stoica, ora 21 – intrarea liberă

· Aethernativ – Concert Jazz cu Mihai Iordache, Ruxandra Zamfir, Sorin Romanescu, ora 21, after-party cu Lefonz – 10 lei

· Club Bunker – Rhythm & Funk Party cu DJ Paul Maxim, ora 22

· Cuib d’Arte – Party cu Mihu, ora 21

· Epic Society – Party cu Pascal Junior și Midi Culture, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ 15 lei pentru fete

· Escape Venune – CinemaDisco! Cu DJ K-lu, Matze & Rolf One, Psihodrom și Astronaut Kru, ora 23 – 25 de lei înainte de miezul nopții/ 30 de lei după

· Fratelli – The Misbehavers, ora 23:30

· Heaven – Hold the Doors cu Kristian Nairn, ora 23 – 30 de lei

· Manufactura – Concert EMIL și Monokrom, ora 21 – 25 de lei

· No Name – Dakini Warm-up cu Atma, Psyletzky, Fractaliceanu, Psylev și Xoa, ora 22

· The 80s Pub – Back in Time cu Alex Anka, ora 21

Sâmbătă, 13 mai

· 1740 Music Cafe – Concert Trupa DAR, ora 21

· Aethernativ – Electronic Saturday cu Nomade, Ene-scu, Chris și Ione

· Club Bunker – OMFG Party Hard cu DJ Marius Moroșanu, ora 22

· Daos – Future sound of the 80s cu Mihu & OCVCP, ora 22 – 10 lei

· Epic Society – Saturday Society, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

· Escape Venue – Prove your groove 2017 (DJ Contest), ora 22 – 10 lei înainte de miezul nopții/ 15 lei după

· Fratelli – Party cu Leo Lanvin, ora 23:30

· Heaven – Heavenly Hell, ora 23 – 20 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

· Jardin – Music Travel Promo Concert cu Grimus și Les Elephants Bizarres, ora 20 – 30 de lei/ intrare liberă pe baza biletului de festival

· The 80s Pub – Remember the 80s, ora 21

· The Biggest Rooftop Party in Town by Day and Night cu Phonique, Livia Andrei, Clarkent și George Allen, ora 18 – 20 de lei biletele în avand/ 30 de lei înainte de ora 20 / 40 de lei după

Duminică, 14 mai

· Daos Club – Concerte Bongzilla și Last Rizla, ora 20