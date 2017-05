Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 4 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

• Daos – Concert Sonatic,ora 22 – intrarea liberă

• La Căpițe – Haystackgrooves#3 cu Miss I și Angel, ora 20

• Manufactura – Concert T.C Costello și the Pyrate Queen, ora 19:30 – intrarea liberă

Vineri, 5 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Ingrid Nicolaescu, ora 21 – 10 lei

• Bruiaj – Concert Pilestra, ora 21 – 10 lei

• Club Bunker – Cinco de Mayo Fiesta cu DJ Paul Maxim, ora 22

• Club D’arc – Friday Party, ora 22

• Epic Society – Maestros del Ritmo: Vol #23 Official Release Party, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ 15 lei pentru fete

• Escape Venue – Reggaelize It: 6 Years of Reggae cu El Fata, Jahmessenjah Sound System, LionRiddims și Natty Ned, ora 22 – 20 de lei

• Fratelli – Party cu DJ Kandee, ora 23:30

• Josefin Pub – Friday Vibes cu Grațian M. Denis, ora 22:30 – intrarea liberă

• Scottish Pub – Season 8 Closing Week-end cu Mark Nova și Vali Florea, ora 23

• The 80s Pub – Back in Time cu Alex Anka, ora 21

• Vineri15 – Concert Spitalul de Urgență, ora 20:30 – 20 de lei

• No Name – Viva Mexico cu Sangre Latina Band și DJ Flow, ora 23 – 20 de lei

Sâmbătă, 6 mai

• 1740 Music Cafe – Concert Beck Corlan, ora 20 – 25 de lei

• Club Bunker – OMFG Party Hard cu DJ Marius Moroșanu, ora 22

• Club D’arc – Saturday Party, ora 22

• Daos – Noaptea pe Furate: concerte An Theos, E-An-Na și Within the Nova, ora 20 – 25 de lei

• Escape Venue – Party cu Katharsys, Neks, Freqax, Boogeyman, Elarith, Karusso și Spit – 40 de lei

• Fratelli – Midnight Calling cu Julyan Dubson și Lucian K, ora 23:30

• Scottish Pub – Season 8 Closing Week-end cu Mark Nova și Vali Florea, ora 23

• The 80s Pub – Remember the 80s, ora 21

• La Căpițe – Rock’n’Roll printre căpițe: concerte Melting Dice, The Case și Flare, ora 19:30 – 10 lei

Duminică, 7 mai

• 1740 Music Cafe – Concert de Pian cu Alex Reisz, ora 20 – intrarea liberă

• Manufactura – Concert Sarmalele Reci, ora 21 – 30 de lei