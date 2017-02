Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 23 februarie

1740 Music Cafe – Concert de voce și chitară cu Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

Cafeneaua Verde – Concert acustic Vizi Imre și Florin Cvasa, ora 21

Cuib – Vinyl Only cu Who:ratio și Mihu, ora 21

Manufactura – Concert jazz cu Linda Kovacs și Adam Bogothy, ora 20 – 15 lei

The Note Pub – Karaoke Night, ora 22

Storia – O seară dansantă, ora 21

Vineri, 24 februarie

1740 Music Cafe – Jazz Night cu Ingrid Nicolaescu, ora 21 – 10 lei

Aethernativ – Electro-Techno-Ambient, ora 22

Club30 – Concert TM Grove ft. Vizi Imre, ora 22:30

Club Bunker – Dragobetele cu DJ Paul Maxim, ora 22

Daos – Concert Blight și Savanah, ora 21 –

Database – Double Danger cu Traumer și Tania, ora 23 – 30 de lei înainte de miezul nopții/ 40 de lei după

Epic Society – Party cu Pascal Junior și Elless, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ 15 lei pentru fete

Escape Venue – High Kulture 4th Anniversary cu Sam Binga, DumBo, Vru Dubz, Sagaman, Se și Zona Verde, ora 23 – 20 de lei până la miezul nopții/ 25 de lei după

Fratelli – Party cu DJ Cruz, ora 23:30

Josefin Pub – De Dragobete cu Grațian M. Denis, ora 22:30 – intrarea liberă

Jardin – VIN-eria cu Duo Colompar & Friends, ora 20 – 20 de lei

Manufactura – Concert The Amsterdams, ora 21 – 20 de lei

Scottish Pub – True love, best love cu Vali Florea, ora 23

The 80s Pub – Back in Time, ora 21

The Note Pub – Concert Axis, ora 22 – 15 lei

Sâmbătă, 25 februarie

1740 Music Cafe – Jazz și Pop cu alina Jais și Ion Dorobanțu, ora 21 – 15 lei

Bierhaus – Exterior/Interior, ora 21

Club Bunker – OMFG Party Hard cu DJ Marius Moroșanu, ora 22

Dʹarc – Bipolar Hause cu Einzelkind și vfl, ora 23 – 20 de lei biletele în avans/ 30 de lei în noaptea evenimentului

Daos – Tear Down TM, ora 23

Epic Society – Saturday Society, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Escape Venue – S for Supercharged Bass, ora 23 – 25 de lei înainte de miezul nopții/ 30 de lei după

Fratelli – The Londoners cu Benjamin Grey, ora 23:30

Heaven – Oriental Poison cu Krystyano și Alyo, ora 23

Josefin Pub – Hold my Beer cu Grațian M. Denis – intrarea liberă

Jardin – Concert DAR, ora 21 – 10 lei

Scottish Pub – True love, best love cu Mark Nova, ora 23

The 80s Pub – Remember the 80s cu DJ Oz, ora 21

The Note Pub – Fever Party cu DJ Marius – intrarea liberă