Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 16 februarie

1740 Music Cafe – Concert cu Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

Escape Venue – „Infusion in the spot”, concert BRUM și lansare de album, ora 23 – 25 de lei până la miezul nopții/ 30 de lei după

The 80s Pub – Concert acustic Călin Bârcean, ora 21 – intrarea liberă

The Note Pub – Latino Night, ora 22

Vineri, 17 februarie

1970 Music Cafe – Concert Rock Abil, ora 21 – 15 lei

Cuib – Hangning Around cu Mihu & Silvana, ora 22 – intrarea liberă

Database – Cyclic 7 Years cu Mihai Popoviciu & Mano, ora 23:59 – 30 de lei

Epic Society – Pink Matter – Two Sided Valentine, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Escape Venue – Forms cu Kagemaru, Kojok, Alur Duvaal, Who:ratio, Mi-tzu, ora 23 – 15 lei înainte de miezul nopții/ 20 de lei după

Fratelli – Concert Travka și afterparty, ora 21 – 30 de lei

No Name – Back to school party, ora 22

Scottish Pub – Concert Pasher, ora 23

The 80s Pub – Back in Time, ora 21

The Note Pub – Concert Blues Doctors, ora 22 – 15 lei

Sâmbătă, 18 februarie

1970 Music Cafe – Concert cu Ingrid Nicolaescu, ora 21 – 10 lei

Bierhaus – Concert „Reîncântare” cu Vladimir Crușcov, ora 21:30

Daos – Concert Kempes, ora 21

Epic Society – Saturday Society cu John Trend, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Escape Venue – Freneetik Party cu Machine Code, Disprove, War, MLDJ, Rudeness, Terabyte, Jigga, VJ U8 ora 23 – 40 de lei până la 6 dimineața/ 20 de lei după

Fratelli – Fratelliʹs Carnivale, ora 23:30

Heaven – Special Saturday cu DJ Yanis, ora 23

Josefin Pub – After Valentineʹs Party cu Gratian M. Denis, ora 22:30 – intrarea liberă

Jardin – Urban Saturday, concert Cover UP & Maryliss, ora 21 – 20 de lei

Scârț Loc Lejer – Concert acustic Melting Dice, ora 19:30

Scottish Pub – Be my love cu Mark Nova, ora 23

The 80s Pub – Remember the 80s cu DJ Benito, ora 22

The Note Pub – Concert Straight from the bottle, ora 22 – 20 de lei

Duminică, 19 februarie

1740 Music Cafe – Karaoke, ora 20 – intrarea liberă

Filarmonica Banatul – Concert Jethro Tull, ora 19:30 – între 245 – 380 de lei