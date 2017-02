Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 9 februarie

1740 Music Cafe – „Vocea din Unirii”, concert Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

Bunker – „Anti Valentineʹs Day”, concert Țapinarii & Fără Zahăr, ora 22 – 25 de lei

Vineri, 10 februarie

Club30 – Happy Valentineʹs Day, ora 22:30 – intrarea liberă pentru fete/ 10 lei pentru băieți

Cuib dʹArte – Hanging Around cu Mihu și Silvana, ora 22

Databade – Hai cu Praslesh și Olivian Nour, ora 23 – 40 de lei înainte de miezul nopții/ 50 de lei după

Epic Society – Party cu Adrian Eftimie, DJ Optick și Elless, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ 15 lei pentru fete

Escape Venue – Tekno Load cu Krakz, Choof, Rekon, Varʹnilu, KZE, ora 23

Fratelli – Concert Moonlight Breakfastm ora 22

Josefin Pub – Dʹale Folkului, ora 21:30 – 10 lei

Jardin – Vin-eria, ora 20 – intrarea liberă

Manufactura – Concert tribut Iron Maiden cu trupa Iron Maidnem, ora 21 – 20 de lei

Scottish Pub – I love dancing cu Vali Florea, ora 22

The 80s Pub – Back in Time, ora 21

The Note Pub – Concert The Weekend Band, ora 22 – 25 de lei

Sâmbătă, 11 februarie

1740 Music Cafe – Concert trupa DAR, ora 21 – 15 lei

Bierhaus – Sunet exterior la interior, ora 21:30

Daos – Concert Fjord și Asemic, ora 19

Database – Fall in love cu Technasia, Nusha și Just2, ora 23:59 – 40 de lei

Epic Society – Two sided Valentine, ora 23

Escape Venue – Reggaelize It! Tribut Bob Marley cu Raphael, Krak in Dub, LionRiddims, Vru Dubz, Megga Dillah, Slimy Snail, ora 22 – 20 de lei

Fratelli – APPgrade the fu Round 3 #Chatelize, ora 23:30

Heaven – Astoria Fashion Victim, ora 23

Jardin – Urban Saturday cu Călin Lupu, ora 21 – 10 lei

Scottish Pub – I love dancing cu Vali Florea, ora 22

The 80s Pub – Remember the 80s cu DJ Oz, ora 21

Duminică, 12 februarie

1740 Music Cafe – „Imagine”, Concert Alex Gondoci și Alex Reisz, ora 21 – intrarea liberă

No Name – Hey After The Ride!, ora 2