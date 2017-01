Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 26 ianuarie

1740 Music Cafe – Concert „Mercy, Mercy, Mercy” cu Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

Club Dʼarc – Thrusday Party, ora 22

Jardin – Gossip Night, ora 20 – intrarea liberă

Manufactura – Concert Iʼm The Trip, ora 21 – 15 lei

No Name – Thursday at Room cu Lance, Andreas Sam și Ovijay, ora 23 – intrarea liberă

Vineri, 27 ianuarie

1740 Music Cafe – Concert Trupa Dar, ora 21 – 15 lei

Aethernativ – Friday Party, ora 21

Club30 – Huge Hits, ora 22:30

Club Bunker – Catch a Groove cu DJ Paul Maxim, ora 22

Club Dʼarc – Friday Party, ora 22

Database – All Night Long cu Atapy, ora 23:59 – 20 de lei/ intrarea gratuită până la ora 1 pentru fete

Epic Society – Maestros del Ritmo al Epic Society, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Fratelli – Music GPS cu Julyan Dubson & DJ Lucian K, ora 23:30

Manufactura – Concert Onenightstand, ora 21 – 10 lei

Porto Arte – Concert Farfarello, ora 21

Scottish Pub – Letʼs party downstairs this weekend cu Vali Florea, ora 22

The 80s Pub – Back in Time, ora 21

The Note Pub – Friday Fever Party cu DJ Westman

Escape Venue – High Kulture Invites Burner Greene, Jon, Vru Dubz, Sagaman, Se, Zona Verde, ora 23 – 15 lei până la miezul nopții/ 20 de lei după

Sâmbătă, 28 ianuarie

1740 Music Cafe – Concert trupa Remember, ora 21 – 15 lei

Club Bunker – Omfg! #Party Hard cu DJ Marius Moroșanu, ora 22

Club Dʼarc – Saturday Party, ora 22

Daos – Concert Vița de Vie, ora 21 – 50 de lei

Database – Hai cu Dan Andrei, Kozo și Vess, ora 23:59 – 30 de lei

Epic Society – Chinese New Yearʼs Eve, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Escape Venue- TM Take Over, ora 23 – 25 de lei până la miezul nopții/ 30 de lei după

Fratelli – Our House Rules cu Julyan Dubson și Lucian K, ora 23:30

Heaven – Blue Party, ora 23

Jardin – Urban Saturday cu DJ Stafie, ora 21

Scottish Pub – Letʼs party downstairs this weekend cu Mark Nova, ora 22

The 80s Pub – Remember The 80s cu DJ Oz, ora 21

The Note Pub – Concert Cristi Iakab & The Road Band, ora 22

Duminică, 29 ianuarie

1740 Music Cafe – Karaoke Free in Old Town, ora 20 – intrarea liberă