Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 12 ianuarie

1740 Music Cafe – Mercy in January cu Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

D’arc – Thursday Party, ora 22

No Name – Thursday at Room cu Lance, Andreas Sam și Ovijay, ora 23 – intrarea liberă

Vineri, 13 ianuarie

1740 Music Cafe – Paris in Timișoara cu Ingrid Nicolaescu, ora 21 – 10 lei

Bunker – Loud Catch a Groove cu DJ Paul Maxim, ora 22

D’arc – Friday Party, ora 22

Daos – MIB Crew presents Merikan, Boogeyman, Noxious, Loopkian, Afflikt și Karusso, ora 23 – 30 de lei

Database – Imprint of Pleasure cu Tube & Berger și Dan Dragoș, ora 00 – 40 de lei

Epic Society – Party cu Burak Yeter, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ 15 lei pentru fete

Escape Venue – Freenetik Party Mixt cu Limun, Se, Sorenson și Zo, ora 23 – 15 lei până la ora 1/ 20 de lei după

Fratelli – Ice, Ice, Baby cu DJ Pete, ora 23:30

Manufactura – Party cu Nico Royale, Mark-One aka B-Dub, Lion Riddins, Megga D Selecta, Netrebnicu’ Melc, ora 21 – 15 lei

Scottish Pub – Let’s Party Downstairs this weekend cu Vali Florea, ora 22

The 80s Pub – Back in Time, ora 21

Sâmbătă, 14 ianuarie

1740 Music Cafe – Blue moon cu Alina Jais și Ionuț Dorobanțu, ora 21 – 15 lei

Bunker – OMFG Party Hard cu Marius Moroșanu, ora 22

D’arc – Saturday Party, ora 22

Daos – Concert Gothic și lansare album „Demons”, ora 21 – 20 de lei

Epic Society – Saturday Society, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Escape Venue – Diggin Radio & Freenetik Party cu Ed:it, Damaja, DumBo DJ, Mi-tzu, Beepo’s Mids&Treble și MC Tina, ora 23 – 20 de lei înainte de miezul nopții/ 30 de lei după

Fratelli – Dangeorous, ora 23:30

Heaven – Party cu Invaders și DJ Krystyano & Alyo, ora 23

Manufactura – Concert tribut Metallica cu trupa Pre-Load, ora 21 – 20 de lei

Scottish Pub – Let’s Party Downstairs this weekend cu Mark Nova, ora 22

The 80s Pub – Remember the 80s cu DJ Oz, ora 21

The Note Pub – Concert Big Time Band, ora 22

Duminică, 15 ianuarie

1740 Music Cafe – Plus 30 Party cu Zoli Varga, ora 20 – 10 lei