Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 5 ianuarie

1740 Music Cafe – Concert January 2017 is running cu Daniela Preda, ora 21 – intrarea liberă

Club30 – Abra Special – Concert de chitară acustică, ora 21

Vineri, 6 ianuarie

1740 Music Cafe – Concert Cheek to cheek cu Ingrid Nicolaescu, ora 21 – 10 lei

Club30 – Back in time Party

Club Bunker – 2K17 Kick Off cu DJ Paul Maxim, ora 22

Daos – Plur: New Beginnings cu Klay, Puppetz, Cips, Noxious, Kapno, Loopkian, Anca, Clark, MC44 și Motanu, ora 23

Database – The Spell cu David August, Punu și George Allen, ora 23 – 40 de lei înainte de miezul nopții/ 50 de lei după

Epic Society – 1st Friday del Ritmo of 2017, ora 23 – 30 de lei pentru băieți/ gratuit pentru fete

Fratelli – Concert Feli Donose, ora 23:30

Scottish Pub – It´s a New Down a New Day cu Vali Florea și Mark Nova, ora 22

The 80s Pub – Back in Time, ora 21

Sâmbătă, 7 ianuarie

1740 Music Cafe – Dance Party for St. John cu DJ Bogdan Puris, ora 21 – 10 lei

Aethernativ – Revelionul Barmanilor, ora 21 – intrarea liberă

Database – Techno Ion cu Drummer in Cosmos, Nazo, Banciu și Smoke – intrarea liberă

Fratelli – Get the Party started, ora 23:30

Heaven – John the Revelator cu DJ Krystyano & Alyo, ora 23

Scottish Pub – It´s a New Down a New Day cu Vali Florea și Mark Nova, ora 22

The 80s Pub – Remember the 80s cu DJ Oz, ora 21

Duminică, 8 ianuarie

Scârț loc Lejer – Ziua lui David Bowie, ora 14 – intrarea liberă