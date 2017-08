Un proiect in domeniul bioenergiei a castigat finala ClimateLaunchpad

Unic partener în România al programului Climate Kic, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara a organizat finala naţională a competiţiei ClimateLaunchpad. Deşi iniţial erau aşteptate să concureze pentru primele locuri şapte echipe, în final au rămas şase. Iar marele premiu a fost câştigat de Teodor Vintilă, aflat în spatele unei echipe de studenţi şi cadre didactice de la USABMV Timișoara, cu proiectul Sweet Circular Refinery. Acesta a fost urmat de Voicu Stănescu cu proiectul Platonica, respectiv Răzvan Andrei Vasiu, cu proiectul Bioshade.

„A fost o competiţie națională, mulţumesc organizatorilor pentru suportul pe care ni l-au oferit. Nu mi-am dat seama, dar este foarte important să ştii cum să-ţi prezinţi produsul, este mult mai important decât produsul în sine. Ceea ce ne-a oferit proiectul prin Camera de Comerţ şi ClimateLaunchpad este acest plus de valoare pe care l-am adăugat unui produs inovativ creat pe băncile universităţii şi în laboratoarele Universităţii de Ştiinţe Agricole din Timişoara. Este vorba de un proces de biorafinare a plantelor şi a zaharurilor. Planta este considerată cea mai verde baterie, care acumulează energia solară şi noi prin biorafinare transformăm energia în bioproduse care sunt purtători de energie şi care poate fi folosită în diferite sectoare, în principal în domeniul energiei regenerabile, prin bioenergie”, a declarat Teodor Vintilă, câştigătorul concursului.

Proiectul declarat câştigător va reprezenta România la finala europeană, care are loc la Limassol în Cipru. Aici, câştigătorul va primi 10.000 de euro, locul 2.5000 de euro, iar locul 3.2500 euro.

„Acest proiect se derulează în 35 de ţări. Competiţia se derulează individual în fiecare ţară, iar la finală ne vom întâlni în Cipru. Astăzi am ales cei trei câştigători, cele trei idei care ne vor reprezenta ca şi ţară la finala internaţională în Cipru în luna octombrie. În afară de cei trei câştigători am avut prezentată o idee care are şi brevet de invenţie privitor la un sistem de ventilaţie şi climatizare , care nu foloseşte deloc electricitate, decât energie solară, altă idee a fost legată de staţiile de încărcat pentru maşinile electrice, tot cu energie solară, ca o minibenzinărie, dar cu energie solară, iar o altă idee a fost legată de produsele Green şi Vegan prin crearea de magazine şi restaurante cu produse BIO şi ECO, restaurantul şi magazinul să folosească distribuţie verde, pe biciclete, şi să cuprindă un spaţiu cât mai mare pentru ca produsele să ajungă mai repede la consumator. Participanţii au fost în număr de peste 30, au fost aleși opt, aceştia au participat la cursuri. ”, a declarat coordonatorul proiectului încheiat, Cristina Bădulescu.

Misiunea competiției este aceea de a atrage potențialul de tehnologii inovative din Europa și de a crea oportunități pentru inovatori în vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice. Scopul este accelerarea inovațiilor care conduc la un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

