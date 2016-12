Traficul de pasageri pe Aeroportul Timisoara, in crestere

„Am avut un an 2016 bun. Dar greul doar acum începe, numărul de pasageri a crescut, anul viitor va trebui să avem grijă ca acest trafic să se desfăşoare în condiţii optime”, a declarat Dan Idolu, directorul Aeroportului Internaţional Timişoara.

Anul 2016 a fost pentru Aeroportul Internaţional Timişoara unul foarte important, deoarece au fost introduse mai multe destinaţii noi, pentru zboruri interne şi externe, noi companii aeriene şi-au deschis baza de operare la Timişoara, iar toate acestea s-au regăsit şi în creşterea numărului de pasageri, a numărului de zboruri, precum şi în creşterea cantităţii de marfă transportată spre şi dinspre Timişoara. Sosirea în oraşul de pe Bega a celor de la Blue Air, dar mai ales a celor de la Ryan Air, au fost punctele determinante ale stabilirii creşterii spectaculoase a numărului de pasageri operaţi. De asemenea, traficul de marfă a crescut foarte mult.

„2016 a fost un an excelent pentru Aeroportul Internaţional Timişoara, an în care două companii aeriene de pasageri au început operarea spre noi destinaţii interne şi internaţionale şi au mărit frecvenţele spre alte destinaţii, dintre care una şi-a deschis prima bază de operare din România. O importantă companie de transport marfă – lider internaţional în domeniu – a realizat o bază de operare la Aeroportul Timişoara. În acest an, ne putem mândri cu 6 destinaţii noi, astfel încât în prezent există 22 de destinaţii disponibile direct din Timişoara. Pe timp de vară am avut în plus şi cele 6 destinaţii de vacanţă. Putem spune că ne-am depăşit obiectivele pe care ni le-am propus. Am depăşit într-un an de zile 1 milion de pasageri, am reuşit să extindem aerogara, suntem în curs de a obţine conversia europeană a certificatului de funcţionare şi suntem în curs de elaborare a unor proiecte majore de extindere a aerogării. Ne aşteptăm ca până în 2018, practic, traficul să se dubleze, iar numărul de pasageri să depăşească cifra de 2 milioane. Aeroportul Internaţional Timişoara se dezvoltă într-un ritm alert.”, a mai declarat Daniel Idolu.

Până la finalul anului se estimează că AIT va opera 1,15 milioane de pasageri, cu o creştere de aproximativ 25% faţă de 2015. O creştere de 22% se înregistrează şi la numărul de zboruri – peste 11.600 de zboruri vor fi înregistrate în 2016 pe Aeroportul Timişoara. Aceasta situează Timişoara pe locul trei la capitolul aeroporturi, după Bucureşti şi Cluj. Destinaţiile favorite ale timişorenilor din acest an, în ordinea numărului de pasageri, au fost Bucureşti, Munchen, Londra şi Milano-Bergamo.

În ceea ce priveşte traficul de marfă, în cursul anului 2016 s-a înregistrat o creştere de 48% faţă de anul precedent, fiind procesate aproximativ 4.000 de tone marfă. Această creştere este şi o consecinţă a deschiderii bazei operaţionale DHL din sezonul de iarnă anterior. Noul terminal este cel mai modern sediu operaţional pe care DHL îl are în România, cu suprafaţă de 2.000 mp şi dotat cu 16 porţi de încărcare şi descărcare şi un sistem de sortare şi securitate avansat, care permite preluarea coletelor de pe banda de sortare şi urcarea acestora direct în maşinile curierilor.

De asemenea, compania de transport mărfuri TNT şi-a mărit capacitatea de transport prin operarea zilnică a unei aeronave Boeing 737.

Pentru anul viitor, la numărul de pasageri se estimează o creştere de 48% faţă de 2016, traficul ajungând la aproximativ 1.700.000 pasageri transportaţi, iar în 2018 se va mai înregistra o creştere de cel puţin 11% (Aeroportul atingând 2.000.000 pasageri pe an). Merită menţionat procentul de creştere al volumului de pasageri preconizat în 2017 faţă de 2014, şi anume 272%.

