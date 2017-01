Topul celor mai vandute albume din toate timpurile

Topul celor mai vândute albume din toate timpurile este unul divers. Astfel, în rândul materialelor discografice care au intrat în istorie se numără producții pop, rock, country și nu numai. Vânzarea albumelor este atent monitorizată de RIAA (The Recording Industry Association of America), care a prezentat lista celor mai iubite albume din istorie.

Locul 15 – The Beatles – „The Beatles 1967 – 1970”

Cunoscut și sub numele de „Albumul albastru”, „The Beatles 1967 – 1970” este o compilație care a fost lansată în 1973. Materialul audio conține 28 de melodii legendare printre care se numără: „Let it be”, „Donʹt let me down”, „Hello, Goodbye”, „While my guitar gently weeps” sau „Come together”. Conform RIAA albumul a vândut aproximativ 17 milioane de copii.

Locul 14 – Garth Brooks – „No Fences”

Cântărețul country Garth Brooks a lansat „No Fences” în 1990, acesta fiind cel de-al doilea album de studio al artistului. Materialul discografic conține 11 melodii, iar în total a vândut aproximativ 17 milioane de copii.

Locul 13 – Elton John – „Greatest Hits”

Albumul a fost lansat în anul 1974, acesta fiind cel de-al 11-lea material discografic al lui Elton John. Legendarul artist a cuprins în acest album melodii precum „Your song” sau „Bennie and the Jets”. În total este vorba despre zece piese, iar albumul a vândut aproximativ 17 milioane de copii.

Locul 12 – Boston – „Boston”

„Boston” este albumul de debut al trupei cu același nume și s-a bucurat de un succes colosal. Materialul hard rock conține șapte piese și a fost lansat în 1976. În total, „Boston” a fost vândut în aproximativ 17 milioane de exemplare.

Locul 11 – Guns ʻn Roses – „Appetite for destruction”

Guns ʻn Roses rămâne una dintre cele mai apreciate trupe din toate timpurile așa că nu este de mirare că albumul de debut al grupului, „Appetite for destruction”, apare în topul celor mai vândute albume din toate timpurile. Materialul discografic a fost lansat în 1987 și conține 12 piese. Printre ele se numără: „Welcome to the jungle”, „Paradise City” sau „Sweet child oʹ mine”. „Appetite for destruction” a vândut aproximativ 18 milioane de copii.

Locul 10 – The Beatles – „The Beatles”

Acesta este cel de-al nouălea album al trupei The Beatles. Materialul discografic a fost lansat în 1968, fiind cunoscut și sub numele de „White Album”. În total au fost vândute 19 milioane de copii.

Locul 9 – Shania Twain – „Come on over”

Lansat în 1997, albumul „Come on over” al Shaniei Twain s-a bucurat de foarte mult succes în rândul amatorilor de country și pop. Materialul discografic conține și celebra piesă „Man! I Feel like a woman!”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale cântăreței de origine canadiană. Conform RIAA, albumul a vândut aproximativ 20 de milioane de copii.

Locul 8 – Fleetwood Mac – „Rumours”

În 1977, Fleetwood Mac a lansat „Rumours”, cel de-al 11-lea album al formației. În total materialul discografic conține 11 piese, iar „Rumours” a fost vândut în peste 20 de milioane de exemplare.

Locul 7 – Garth Brooks – „Double live”

„Double live” este primul și singurul album live lansat the Garth Brooks. Materialul a fost scos pe piață în 1998 și este format din două discuri. În total albumul conține 26 de piese și a vândut 21 de milioane de copii.

Locul 6 – AC/DC – „Back in Black”

Lansat în 1980, „Back in Black” rămâne unul dintre cele mai apreciate album din toate timpurile. Acesta este cel de-al șaptelea material de studio semnat AC/DC și conține melodii precum: „Back in Black”, „You shook me all night long” sau „Hells Bells”. Albumul a vândut 22 de milioane de copii.

Locul 5 – Pink Floyd – „The Wall”

Este unul dintre cele mai importante albume din istorie și unul dintre cele mai vândute din toate timpurile. Vorbim despre legendarul „The Wall”, lansat în 1979. Acesta este cel de-al 11-lea material discografic al trupei și a fost vândut în peste 23 de milioane de exemplare.

Locul 4 – Led Zeppelin – „Led Zeppelin IV”

Așa cum sugerează și numele acesta este al patrulea album lansat de legendara formație Led Zeppelin, în 1971. Materialul discografic conține opt piese printre care se numără: „Stairway to Heaven” sau „Black Dog”. Albumul a fost vândut în 23 de milioane de exemplare.

Locul 3 – Billy Joel – „Greatest Hits Volume I & Volume II”

Albumul fost lansat în 1985 și conținea două discuri respectiv, Volume I și Volume II. Volume III a fost scos pe piață abia 12 ani mai târziu, în 1997. Materialul discografic a înregistrat vânzări de peste 23 de milioane de copii.

Locul 2 – Eagles – „Eagles/ Their Greatest Hits 1971 – 1975”

Lansat în 1976, compilația celor de la Eagles a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume ale lumii. Cu peste 29 de milioane de copii vândute, materialul discografic conține zece piese.

Locul 1 – Michael Jackson – „Thriller”

Michael Jackson deține recordul suprem atunci când discutăm despre cel mai bine vândut album din toate timpurile. Performanța a fost atinsă de „Thriller”, material discografic care a vândut nu mai puțin de 32 de milioane de copii. Pe legendarul album, al șaselea lansat de Michael Jackson, se regăsesc piese precum: „Wanna be startin somethin”, „The girl is mine”, „Beat it”, „Billy Jean”, „P.Y.T”, „Human Nature” și, desigur, „Thriller”.