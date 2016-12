Topul celor mai asteptate jocuri ale anului 2017

Mass Effect: Andromeda. Al patrulea joc din seria Mass Effect, Andromeda aduce o serie de schimbări importante. Astfel, pentru prima dată, locul legendarului comandant Shepard va fi luat fie de un personaj feminin, fie de unul masculin: Sara sau Scott Ryder. Acțiunea este plasată la 600 de ani după evenimentele din primele trei jocuri, în galaxia Andromeda. Mai mult, gamerii vor putea pentru prima dată să controleze o mașină de teren cu care vor putea explora rapid planetele galaxiei. Jocul va fi disponibil pe PC, PS4 și Xbox One.

Marvel vs. Capcom: Infinite. La mai bine de cinci ani de la ultimul joc Marvel vs. Capcom, în 2017 va fi lansat Marvel vs. Capcom: Infinite. Deocamdată, detaliile legate de acest joc sunt destul de puține, însă acesta va include mai multe personaje devenite populare în ultimii ani, cum ar fi Iron Ma și Captain America sau Ryu și Mega Man X. În schimb, se pare că noul joc din serie nu va conține și personaje din seria X-Men, deoarece dezvoltatorul jocului ar fi pierdut licența pentru acestea. Jocul va fi disponibil doar pe PS4.

State of Decay 2. State of Decay a fost considerat la lansare unul dintre cele mai bune jocuri cu zombie al tuturor timpurilor. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât se știau foarte puține lucruri despre acesta și jocul a trecut relativ neobservat. Cu toate acestea, State of Decay 2 a creat vâlvă încă de la apariția primelor imagini. Jocul va fi disponibil pe Xbox One și PC.

Injustice 2. Injustice a fost modul celor de la Warner Brothers de a răspunde jocului Marvel vs. Capcom. În noul joc, gamerii vor putea controla personaje cunoscute ale unoversului WB precum Batman sau Superman, dar și Aquaman, Harley Quinn sau Deadshot. În plus, jocul va introduce și un sistem de upgrade al personajelor în funcție de bătăliile câștigate, astfel încât aspectul și performanțele lor vor fi total diferite la finalul campaniei, față de începutul acesteia.

Horizon Zero Dawn. Dacă până acum am vorbit doar de continuări ale unor jocuri mai vechi, iată că a venit timpul și pentru primul joc care promite să schimbe total genul Adventure. Dezvoltat de Guerilla Games și publicat de Sony doar pe PS4, Horizon Zero Dawn va oferi jucătorilor o întreagă lumea pe care o pot descoperi. Acțiunea este plasată 1000 de ani în viitor, când lumea pe care o cutreieră personajul principal este populată de „dinozauri” roboți.

Resident Evil 7: Biohazard. Jocurile din seria Resident Evil practic nu mai au nevoie de nicio prezentare, fiind deja legendare printre gameri. Viitorul joc va aduce însă o schimbare majoră: pentru prima dată acțiunea va fi una first person, spre deosebire de modul third person folosit până acum. Din imaginile date publicității de Capcom până acum, acesta ar putea fi cel mai bun joc din serie, însă doar timpul va putea confirma acest lucru.

Quake Champions. iD Software este un studio legendar care practic a inventat genul First Person Shooter. După Doom, probabil cel mai popular titlu al celor de la iD a fost Quake, un joc extrem de rapid care a schimbat modul în care era perceput genul FPS. Quake Champions a fost anunțat destul de recent și, se pare, va fi disponibil doar pe PC. Data exactă a lansării nu este încă exactă, însă se speră ca jocul să fie gata până la finalul anului viitor.

Spider-Man. Anul 2017 ar putea aduce și primul joc cu adevărat bun ce-l are ca protagonist pe îndrăgitul personaj de benzi desenate. Dezvoltat de cei dela Insomniac Games, jocul de aventură va avea loc într-un cadru open world și va permite jucătorilor să experimenteze povestea atât din punctul de vedere a lui Peter Parker, cât și din cel al lui Spider Man. Jocul va fi lansat doar pe platforma PS4.

Prey. Un titlu așteptat de mulți ani de iubitorii de jocuri, Prey se pare că va fi totuși lansat în 2017, după o nouă cosmetizare, sub forma unui first person shooter psihologic. Primele imagini arată o grafică impresionantă, iar criticii așteaptă să vadă dacă aceasta va fi și forma finală sub care va ieși acest joc. Mai merită să spunem că developerii de la Bethesda, cunoscuți pentru ultimele două jocuri Fallout s-au implicat în proiect și rezultă un joc care promite multe în anul care vine. Jocul va fi disponibil atât pe PC, cât și pe PS4 și Xbox One.

Halo Wars 2. Seria jocurilor Halo practic a salvat de una singură divizia de jocuri a gigantului Microsoft. De aceea nu este de mirare că și 2017 va aduce un nou titlu: Halo Wars 2. Jocul de strategie în timp real promite să aducă o campanie întinsă pe 12 misiuni și o interfață mai complexă, care să țină interesul jucătorilor timp îndelungat. Jocul va fi lansat la finele lunii februarie 2017 pe Xbox One și PC.

God of War. Un nou joc din seria God of War urmează să fie lansat în 2017. De această dată protagonistul, Kratos, se va lupta cu zei din mitologia nordică. Iar dezvoltatorii promit că deși au schimbat interfața, elementul visceral pentru care a devenit cunoscută această serie va rămâne.

Red Dead Redemption 2. Primul joc din această serie a schimbat modul în care au fost percepute jocurile open world. Cu o intrigă extrem de bine scrisă, jocul plasat în Vestul Sălbatic a distrus multe recorduri la vreme respectivă. Este de văzut dacă și continuarea, care este în lucru la studiorile Rockstar Games se va ridica la același nivel. Însă, având în vedere că de joc se ocupă aceleași persoane care au creat Grand Theft Auto, probabil că va fi. Din păcate, la fel ca și predecesorul său, Red Dead Redemption nu va fi disponibil pe PC, ci doar pe platformele PS4 și XBox One.