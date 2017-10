Toate detaliile despre cel mai mare concert umanitar care va avea loc in Timisoara

Phoenix, Pro Musica, Cargo, Bega Blues Band, Implant pentru Refuz, Survolaj, JazzyBIT, MeltingDice, Within The Nova, Sonatic, Trupa Vest, Rock Abil, ALL Friends Band, Skywalkers. Toate aceste trupe au răspuns pozitiv și vor concerta duminică, 8 octombrie, în Piața Libertății din Timișoara. Totul a pornit de la o idee a lui Ilie Stepan, liderul formației Pro Musica.

„Ca să fiu foarte sincer, inițiativa a apărut după ce am primit niște telefoane de la București, de la oameni care m-au întrebat îngrijorați ce s-a întâmplat la Timișoara, la acea furtună. Primarul Nicolae Robu, pe care l-am sunat imediat, a îmbrățișat imediat ideea. Primul om cu care am vorbit apoi a fost managerul trupei Phoenix. Apoi am dat și de Adi Bărar și așa am avut primele trei trupe grele din oraș”, a declarat, miercuri, Stepan.

Acesta i-a convins și pe alți artiști mari din oraș să i se alăture pe scenă.

„Mă bucur mult că pot să-l ajut pe Ilie Stepan, un om care, din dragostea pe care o are pentru oraș, a făcut foarte mult. Mai mult decât ar trebui să facă un artist. Noi, artiștii, ar trebui sa ne ocupăm de cântat, de compus…. Mă bucur că pot să particip la acest concert, alături de colegii de breaslă mai tineri, dar și de cei mai bătrâni, care au fost niște deschizători de drumuri”, a spus, la rândul lui, Adi Bărar, de la Cargo.

Toate fondurile obţinute din vânzarea de bilete, sponsorizări sau donaţii în urnele speciale, vor fi folosite pentru lucrările de reparații de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și a Institutul de Cardiologie, afectate de urgia din 17 septembrie.

Un bilet la concertul de duminică este 50 lei, iar organizatorii iau în considerare ca studenții să aibă parte de o reducere. Accesul în Piața Libertății va fi permis dinspre Piața 700, pe linia de tramvai, dinspre Piața Unirii și de pe strada Alba Iulia. Strada Lucian Blaga va fi rezervată pentru serviciile de urgență, pompieri și ambulanță.

„Avem 400 de scaune care vor fi așezate în piață. Vedem în funcție de ce public vine la concert… Dacă sunt mulți spectatori din generația Pink Floyd, poate mai punem scaune”,a glumit Ilie Stepan.

Ultimul concert va începe la ora 21.55, când pe scenă vor urca veteranii de la Phoenix.

„Mulțumesc pentru invitația de a fi parte a acestui concert. Ar trebui, ca și comunitate, să învățăm să fim uniți, să ținem dreaptă șira spinării, să mai învățăm să spunem și nu, când este cazul. Invit timișorenii să vină în număr cât mai mare. Ar fi îngrozitor să ne trezim cu piața goală. Lumea trebuie să știe ce se întâmplă, sunt convins că sunt mulți cei care vor să participe”, a spus Nicu Covaci.

Ilie Stepan a ținut să menționeze că acesta este un concert pentru Timișoara, nu pentru trupele prezente, iar la final spectatorii vor avea parte de o surpriză.