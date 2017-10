Titan, robotul gigant care danseaza si vorbeste, vine la Timisoara

Titan – The Robot, robotul gigant care dansează și vorbește, va interacționa cu timișorenii la expoziția Design in the Age of Intelligence by Flex. Acesta este unul dintre proiectele internaționale care arată că inteligența artificială și inteligența umană pot face echipă și, în același timp, evidențiază rolul și impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră.

În perioada 20-21 octombrie, la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, Titan The Robot va intra în contact cu vizitatorii pasionați de tehnologie, robotică, inovație. Robotul este prezent pentru a doua oară în România și este adus de compania timișoreană cu scopul de a transmite publicului, mai ales tinerilor, că oportunitățile de dezvoltare profesională în domeniul cercetare și dezvoltare sunt gigantice și în zona de Vest a României.

Programul va cuprinde și ateliere creative pentru copii și adulți, o zonă de gaming, de descoperire a științei, toate acestea având scopul de a încuraja comunitatea locală să sprijine educația în domeniul cercetării și inovării.