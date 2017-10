Tinta lui Robu in 2018: Mi-am propus ca in Buziasului si Soarelui sa nu mai fie niciun metru patrat de teren neatins

Primarul Timișoarei susține că se va lucra în continuare în cele două mari cartiere în care au început încă de acum câțiva ani lucrări de modernizare. În zona în care locuiește și edilul s-a intervenit pe foarte multe străzi anii trecuți, fiind demolate garajele care îi împiedicau pe muncitori să amenajeze locuri de parcare.

„Ducem lipsă de parcări, deși am creat mii și mii de locuri de parcare. Din păcate, în cartiere, chiar acolo unde am amenajat foarte multe, în cartierul Calea Buziașului și în Soarelui, se constată că oricâte locuri amenajăm tot nu sunt destule. Dar noi vom continua pe această linie și în 2018 mi-am propus ca cele două cartiere – Buziașului și Soarelui –, care au un proiect ce a fost licitat în acest sens, să ajungă să fie integral amenajate, să nu mai fie niciun metru pătrat de care să nu ne atingem. Deci, spațiile verzi vor fi spații verzi, locurile de parcare vor fi locuri de parcare, străzile și trotuarele vor arăta toate impecabil. Evident, noi, așa cum am făcut și în anii anteriori, vom continua în tot orașul aceste intervenții, dar pe cele două cartiere am mers mai concentrat, pentru că trebuia să luăm și niște zone pilot, ca să arătăm cum vrem să transformăm orașul”, a explicat Nicolae Robu.

Potrivit primarului, se lucrează în același timp și în alte cartiere ale orașului, dar nu se intervine pe baza proiectului pilot gândit de el. Edilul susține că se lucrează și între blocurile din zona Martirilor.