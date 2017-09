Timisoara neputincioasa. Pericol pe trotuare, inca atarna cabluri la doua saptamani de la furtuna

Duminică sunt exact două săptămâni de la furtuna care a făcut ravagii în capitala Banatului, însă operatorii de cablu n-au fost în stare să își ia firele din drumul timișorenilor. Pe unele trotuare din oraș încă atârnă cabluri mutate de vântul puternic din 17 septembrie, iar timișorenii fac slalom printre ele.

Primarul Nicolae Robu susține că nu poate face nimic pentru a-i determina pe operatorii de cablu să-și adune firele de pe străzi și trotuare.

„Eu le-aș tăia fără ezitare. Le-aș tăia, eu nu pot să îndemn cetățenii să facă lucrul acesta. Este absolut scandalos ce se întâmplă, pe ei nu-i interesează cum nu i-a interesat nici înainte. Ba dimpotrivă, atunci când suntem nevoiți să tăiem cablurile îi mai și dezinformează pe cetățeni și îi instigă împotriva primăriei, că din cauza primăriei ei nu au televiziune sau nu au internet. Nu! Lipsesc aceste servicii din cauza operatorilor, nu din cauza primăriei. Noi ne vedem nevoiți să intervenim în asemenea situații și vom interveni”, a declarat edilul-șef.

Cablurile din aer ar fi trebuit îngropate de mulți ani, însă operatorii refuză să o facă, spune Robu. Ba mai mult, sunt protejați de legislație, pentru că primăria nu poate tăia nici un fir fără acord de la ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

„Sunt foarte nemulțumit că și la ora actuală operatorii de cablu își au în aproape toate cazurile cablurile în aer, inclusiv acolo unde există tubulație subterană ea nu e folosită. Este inadmisibil, este o nesimțire și o sfidare la adresa orașului. Sunt zone în care mănunchiuri de cabluri atârnă, sunt un pericol pur și simplu. Nu mai vorbim despre aspect, că sunt total inestetice. Ei nu reacționează la toată înștiințările noastre. Eu sunt foarte hotărât și am și cerut folosirea foarfecii, a ghilotinei, pentru că nu se poate cu acești oameni. Din păcate, sunt protejați de lege, de reglementările autorității de comunicații. Viceprimarul pe care l-am mandatat să se ocupe de problemă îmi spune că nu poate să facă nimic. Este scandalos! Nici măcar când am avut mari proiecte, centrul istoric, Michelangelo, pasajele Jiul și Popa Șapcă, nu au fost receptivi acești operatori. Ei ne puneau pe noi în pericol să pierdem fondurile pentru aceste mari proiecte și ei tot nu au reacționat. Până la urmă, cu ghilotina am rezolvat problema. Se poate așa ceva? Ăștia sunt oameni greu de calificat”, a mai explicat Nicolae Robu.

În luna septembrie 2015, consilierii locali au adoptat un regulament pentru instalarea în subteran a rețelelor de comunicații electronice. Regulamentul spune clar cum se lucrează pe domeniul public, prevede amenzi și posibilitatea de a tăia cablurile care rămân neidentificate.

Dacă printr-o veche hotărâre de consiliu local (HCL 184/28.04.2009) se prevedea obligativitatea ducerii în subteran a reţelelor de transmisii de date şi voce până la sfârşitul anului 2012, lucru care oricum nu s-a întâmplat, în 2015 s-a introdus o nouă păsuire. Până în 2017.