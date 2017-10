Taxa de depozitare, marul discordiei intre Retim si Primaria Timisoara. S-a ajuns in instanta

Reprezentanții Retim au chemat municipalitatea la conciliere, însă oficialii instituției de pe C.D. Loga au refuzat. În consecință, s-a ajuns în instanță.

Povestea este una mai veche, încă de la începutul acestui an. A pornit de la modificarea OUG 196/2005, prin care a fost introdusă o „taxă pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare”, adică taxa de depozitare, al cărei cuantum a fost stabilit la suma de 80 de lei/tonă de deșeuri. Din 2018 se va plăti 120 lei/tonă. Legea spune că „proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și plăti la Fondul pentru Mediu” această taxă de depozitare.

Retim a cerut inițial mărirea taxei pentru gunoi, însă oficialii primăriei n-au fost de acord. Mai exista posibilitatea ca primăria să suporte mărirea, însă nici cu asta nu este de acord Administrația Robu.

„Se merge în instanță, este un proces în derulare, nu cred că a fost vreun termen, dar este depusă acțiunea în instanță. Noi nu ne putem asuma nici să creștem tarifele populației, nici să plătim alți bani. Ar fi fost bine ca legea să spună ce se întâmplă în situații în care s-a licitat un anumit tarif și pe parcurs apare o creștere”, a dezvăluit, pentru tion.ro, primarul Timișoarei.

În alte orașe din România, conform spuselor primarului Timișoara, administrațiile publice locale au acceptat să suporte costurile taxei de depozitare, însă edilul-șef se teme de eventuale repercusiuni.

„Se întâmplă în unele orașe să plătească și administrațiile publice locale. Păi nu am vrea ca într-o bună zi să dăm socoteală de faptul că am plătit pe lângă ceea ce s-a licitat? Noi am avut o licitație, unde s-au stabilit sumele care trebuie plătite. Nu există o prevedere în contract prin care să se spună că în situații neprevăzute se pot face părți suplimentare. De aceea avem rețineri. Legislația este proastă”, a mai explicat Robu.

Retim se justifică

Oficialii Retim susțin că au înaintat primăriei mai multe fișe de fundamentare a majorării tarifelor, creșterea fiind una semnificativă, sau „în anumite cazuri, pentru unele dintre tarife, atât de mare încât a fost aproape egală sau chiar a depășit tarifele actuale aferente serviciilor prestate de către Retim”.

„De exemplu, costul taxei de depozitare a fost de aproape trei ori mai mare decât tariful actual aferent serviciilor având ca obiect deșeurile voluminoase și nepericuloase și de aproape zece ori mai mare decât tariful actual aferent serviciilor având ca obiect resturile materiale rezultate din reparații și amenajări interioare”, se arată într-o adresă trimisă de cei de la societatea de salubritate către primărie.

„Această taxă reprezintă un cost de operare a serviciului de salubritate care trebuia să fie recuperat de Retim prin creșterea tarifului perceput de la populație, agenți economici și instituțiile publice deservite sau de la Consiliul Local Timișoara, iar modificarea tarifului trebuia să fie aprobată prin HCL, atât în baza obligațiilor prevăzute în sarcina acestuia prin contractul de concesiune, cât și prin raportare la cadrul legal aplicabil. Dat fiind că modificarea tarifului a fost refuzată, în urma solicitărilor de majorare formulate de Retim și a faptului că cuantumul noilor tarife fusese validat de către reprezentanții autorității, subscrisa a fost nevoită să suporte costul taxei de depozitare în perioada ianuarie-iunie 2017, fără a avea posibilitatea recuperării acestui cost prin intermediul tarifului”, se mai arată în adresa semnată de Dan Pascu, directorul de marketing-economic al Retim.

Mai mult decât atât, cei de la Retim consideră că refuzul consiliului local de a majora tariful înseamnă o încălcare a obligațiilor prevăzute prin contractul de concesiune și prin legislația aplicabilă, „care a produs Retim un prejudiciu în cuantum de 3.685.438 lei”, așa că au cerut ca municipalitatea să achite prejudiciul.

Pe de altă parte, reprezentanții Primăriei Timișoara susțin că ei nu pot modifica prețurile stabilite prin contractul de concesiune decât în funcție de nivelul indicelui prețurilor de consum, iar asta doar în perioada februarie-martie. Oficialii instituției de pe C.D. Loga au cerut și părerea specialiștilor din Ministerul Mediului. „Începând cu data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și plăti la Fondul pentru Mediu taxele pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop. Legislația în vigoare reglementează doar plata taxei de mediu, nu și obligativitatea unităților administrativ teritoriale de a o include în tariful practicat de către operator și totodată face referire strict la plata taxei și de la cine se încasează aceasta”, susține Călin Fiat, șeful Biroului Salubrizare din primărie.

În prezent, taxa de depozitare nu se mai plătește, ea fiind suspendată până în 1 ianuarie 2019, prin OUG 48/2017. Retim a plătit-o însă în perioada ianuarie-iunie 2017, aceasta fiind calculată pe 58.492 de tone de deșeuri adunate de societate.