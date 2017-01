Surpriza in rugby-ul timisorean. Saracens ramane fara capitanul Stelian Burcea

Unul dintre jucătorii emblematici pentru rugby-ul timişorean a decis să părăsească echipa Saracens. Vorbind doar de motive personale, Stelian Burcea a spus că decizia sa nu e legată de accidentarea suferită în Challenge Cup şi care l-a scos de pe teren pentru cel puţin jumătate de an.

„Este un proces de recuperare de şase luni, el este sub contract cu noi, dorinţa noastră era să rămână aici, ne vom ocupa de intervenţia chirurgicală, ne vom preocupa ca el să-şi reia activitatea. La cererea lui am fost de acord cu el să plece şi să facă recuperarea la Bucureşti. Este dorinţa lui să se reîntoarcă acasă, la familie”, a declarat Duşan Filipaş, vicepreşedintele Saracens RCM.

Extrem de emoţionat, Stelu a primit din partea clubului o plachetă şi un tricou semnat de colegii săi.

„Dorinţa mea a fost clară, nu a depins de accidentare, care a venit într-un moment neplăcut. De ce nu? Aş putea să revin la Timişoara odată. Deocamdată nu mă gândesc la antrenorat, vreau să mai joc cel puţin doi ani. M-am gândit la sentimentul de a juca împotriva fostei echipe, l-am mai trăit o dată, când am jucat cu Aradul împotriva celor de la Dinamo, va fi un sentiment ciudat. Nu ştiu ce o să simt… Sper să fiu bine primit de public, nu ar fi de ce să nu fie aşa. Am crescut împreună, este un public extraordinar care apreciază performanţa. A fost cea mai importantă perioadă a mea ca şi jucător, ca şi om, am învăţat cel mai mult aici. Am crescut în valoare, se vede în evoluţiile noastre”, a declarat Stelian Burcea.

Deocamdată Burcea nu are nicio ofertă, dar sigur nu va duce lipsă de ele. Un lucru e sigur, nu dorea neapărat să plece afară din ţară.

„Nu sunt în discuţii cu nicio echipă. Acum cu nimeni, vom vedea. Nu regret că nu am plecat în străinătate”, a încheiat Burcea.