Studii masterale: Metode si tehnici statistice in sanatate si cercetare clinica, la Timisoara

Acest program de master are cateva elemente de diferentiere distincte dintre care amintim:

– Este un program cu caracter puternic aplicativ

– Se ofera burse de studii private si locuri de munca celor mai buni absolventi

– Se ofera sansa celor care sunt la al doilea master sa-l efectueze gratuit

– Anumite cursuri sunt predate in limba engleza de catre lectori de la Imperial College, Londra

– Este realizat in colaborare de catre trei universitati din Timisoara si o companie privata.

Programul de master se gaseste in oferta de studii de master al Universitatii Politehnica – Departamentul de matematica si are o durata de 2 ani (4 semestre) .

Posibile cariere dupa absolvire :

· Specialist in statistica studiilor clinice

· Specialist in cadrul companiilor de asigurari de sanatate

· Specialist pentru organizatiile internationale importante (UNICEF, Asociatia Mondiala de Sanatate)

Cursuri incluse in program (unele sunt optionale):

· Probabilitati si teoria distributiei

· Teorie si practica a inferentei statistice

· Programare utilizand programul R*

· Baze de date

· Principiile tehnologiei cercetarii clinice

· Modele liniare

· Metode statistice non parametrice

· Statistica Bayesiana*

· Metode statistice in studii clinice*

· Meta analiza*

· Designul si analiza studiilor clinice adaptative*

· Epidemiologie clinica si metode de cercetare privind sanatatea populatiei

· Probleme etice in cercetarea care necesita subiecti umani

· Reguli internationale privind studiile clinice si cercetare clinica

(*Predate in limba engleza de catre lectori de la Imperial College, Londra)

Pentru cei care doresc sunt puse la dispozitie cursuri de conversie (pentru a atinge un nivel matematic de baza necesar participarii la cursurile din program)

Burse, practica si experienta in munca

Sunt oferite de compania Cmed SRL din Timisoara.

Practica pe perioada de vara: 3 saptamani/an, astfel incat la finalul studiilor absolventii vor avea experienta practica in cadrul unei institutii sau companii.

Internship: o luna de experienta practica la finalul primului an de studiu va fi oferita de catre compania Cmed pentru anumiti student.

Burse: Cmed va oferi ajutor financiar pentru anumiti studenti din cadrul programului.

Taxe scolarizare: Cmed va acoperi cheltuielile de scolarizare pentru anumiti studenti indiferent daca acestia au mai absolvit un program masteral anterior sau nu.

Locuri de munca: Cmed va oferi locuri de munca studentilor merituosi. Pentru un anumit numar de studenti Cmed va facilita gasirea unui job in cadrul companiilor farmaceutice din Romania sau strainatate. Mai multe detalii despre master se pot gasi la adresa http://www.biostats-msc.org”.

Perioada de inscrieri pentru masterul Metode si tehnici statistice in sanatate si cercetare clinica este 3 – 7 Iulie respectiv 11 – 21 Iulie 2017. Inscrierile se fac la Universitatea Politehnica, Departamentul de Matematica, Piata Victoriei nr . 2, et. 2 in cladirea Rectoratului Politehnicii (deasupra de restaurantul Lloyds). Informatii suplimentare puteti obtine la numere de telefon 0256403098; 0256403099.

Admiterea va avea loc in 10 Iulie 2017, respectiv 24 iulie 2017 la Universitatea Politehnica, Departamentul de Matematica, Piata Victoriei nr . 2, et. 2. Metoda de examinare va consta intr-un interviu cu comisia de admitere. Alte detalii referitoare la admitere se regasesc pe site-ul Universitatii Politehnica: http://www.upt.ro.

