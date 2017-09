Scrisoare de la Robu pentru premierul Mihai Tudose si Liviu Dragnea. Le cere din nou stadion si sala polivalenta la Timisoara

Recent, Compania Națională de Investiții a avizat construirea unui stadion cu 15.000 de locuri și cu pistă de atletism la Târgoviște, o investiție de aproape 30 de milioane de euro. Aceasta după ce, în iulie, CNI a aprobat ridicarea unui stadion modern la Alexandria, cu 12 milioane de euro.

În tot acest timp, Timișoara, oraș care se pregătește să fie Capitală Culturală Europeană în 2021, nu primește nimic, deși promisiuni au fost în mai multe rânduri. În loc să fie revoltat că mai-marii de la București nu-și țin promisiunile și investesc în alte orașe, primarul Nicolae Robu spune că este bine că s-a decis modernizarea infrastructurii sportive și culturale, dar că el așteaptă în continuare să fie alocate fonduri și pentru capitala Banatului.

„Am văzut că o parte a opiniei publice critică faptul că se realizează aceste obiective. Eu m-am așezat pe o poziție diferită, asumându-mi acest lucru, chiar dacă sunt în opoziție față de PSD. Eu spun așa: e bine să se facă în țară stadioane și săli polivalente, mai ales în reședințele de județ. Nu asta este problema. Problema este că, dacă ne uităm bine, se fac numai într-o anumită parte a țării. E foarte bine că se face la Alexandria, eu nu pot fi de acord cu cei care contestă orice se face în județul de obârșie al lui Liviu Dragnea. Și Teleormanul trebuie să primească bani de la bugetul de stat, să țină pasul și chiar să recupereze din rămânerea în urmă. E foarte bine că se face stadion la Târgoviște, la Târgu Jiu, la Craiova, dar Timișoara nu este un oraș al României? Aici n-ar trebui stadion? N-ar trebui sală polivalentă modernă? Asta este problema. Pe mine mă deranjează că nu se face în Timișoara, nu că se fac în Alexandria sau Târgoviște”, a explicat edilul-șef.

Robu susține că a trimis scrisori și la CNI, dar a decis să poarte o corespondență, speră el, și cu șeful guvernului. Așa se face că a trimis la București o scrisoare adresată premierului Mihai Tudose și președintelui PSD Liviu Dragnea.

„Nu am stat pasiv, am adresat o scrisoare primului ministru Mihai Tudose și președintelui PSD, Liviu Dragnea, ca lider al partidului de guvernământ. Am arătat că Timișoara necesită – și cam imperativ trebuie să se reacționeze – aport din partea Guvernului României, din postura sa de Capitală Europeană a Culturii în 2021. Timișoara nu este de capul ei în această calitate (…) Timișoara reprezintă România, reprezintă UE, pentru că vor veni turiști din toată lumea și nu ne putem juca cu lucrurile acestea. Noi am asumat candidatura conștienți fiind că Timișoara are o mulțime de puncte tari, dar are și un număr important de puncte slabe. Printre acestea se numără lipsa unei săli polivalente de dimensiuni mari și lipsa unui stadion modern. Cum să fii capitală culturală cu o sală de 1.500 de locuri? Este nevoie de o mare sală polivalentă în Timișoara. Nu mai vorbesc despre centură, despre spital regional, despre alte obiective care tot în sarcina guvernului sunt. În acea scrisoare am menționat că acele puncte slabe care sunt în jurisdicția municipalității vor fi rezolvate, să n-aibă nicio grijă. Dar am cerut ca și guvernul să-și facă temele alături de noi”, a completat primarul.

Edilul-șef susține că cei din conducerea guvernului ar trebui să înțeleagă că ar fi corect să ia decizia ca stadionul de la Timișoara și noile stadioane din Alexandria și Târgoviște să fie finanțate în același timp.

„Nu trebuie să uităm că Timișoara este al doilea mare contributor la bugetul de stat, după București. Nu suntem cei mai săraci de pe planeta aceasta, hai să facem în toate reședințele de județ infrastructură pentru sport și pentru cultură. Timișoara este Capitală Europeană a Culturii. Își permite cineva să se joace cu acest titlu? M-am adresat civilizat și constructiv premierului Tudose și președintelui PSD Liviu Dragnea și am scris că mă diferențiez de cei care critică faptul că se fac în aceste orașe stadioane și săli polivalente și chiar apreciez, ca opozant politic, faptul că se fac. Dar am menționat că nu este în regulă că lucrurile se opresc aici. Sper să găsesc un ecou pozitiv”, a concluzionat Nicolae Robu.

Ultimele informații furnizate de către Compania Națională de Investiții spun că s-ar construi totuși o sală polivalentă de 16.000 de locuri, la Giroc, pe un teren ce aparține Consiliului Județean Timiș. Edilul nu este însă de acord cu locul ales de oficialii județului și cei ai CNI. Acest lucru nu este însă bătut în cuie, pentru că până în momentul de față, nici primăria și nici consiliul județean nu au primit vreo hârtie oficială de la Compania Națională de Investiții, privind asumarea vreunuia din cele două proiecte.