SC SHIREEN FASHION SRL angajeaza in Timisoara

– cusatori la masina de cusut liniara – incaltaminte

-cusatori la masina de cusut liniara – confectii textile

– control de calitate (CTC) – incaltaminte

Cerinte:

– experienta in domeniul confectiilor textile/incaltaminte, seriozitate. corectitudine, implicare

Beneficii:

– decontarea transportului in cazul persoanelor care locuiesc in afara orasului, tichete de masa, plata orelor suplimentare, stabilitate, conditii bune de munca, program intr-un singur schimb

Salariul se stabileste in functie de performantele individuale.

Informatii suplimentare de luni-vineri intre orele 9-15 la sediu firmei in Timisoara strada Penes Curcanul, nr 6, etaj 1 (in curtea fostei fabrici 1 IUNIE, dupa P-ta Badea Cartan)

Tel: 0356102344