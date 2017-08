SC ROMHEL SRL firma specializata in vanzarea si distributia de mobilier, angajeaza: consilier vanzari full time/part time

Resbonsabilitatile postului: vanzare directa in magazin, intocmirea documentatiei de evidenta si livrare a marfii catre clienti

Profilul candidatului: persoana cu bune abilitati de comunicare, sociabila, cu initiativa si pirit de munca in echipa, cunostinte operare PC

Se ofera: pachet salarial motivant, bonuri de masa, training in periaoda de proba, posibilitate de avansare in cadrul echipei.

Curriculum vitae, specificand full time sau part time, se primesc prin e-mail la adresa sediu@romhel.ro sau la tel/fax: 0256291789, 0729009992