SC DUNCA EXPEDITII SA Dumbravita angajeaza personal

SC DUNCA EXPEDITII SA Dumbravita angajeaza urmatoarele categorii de personal:

INSTALATOR INSTALATII SANITARE:

-experienta intr-un post similar minim 6 luni

-cunostinte de mecanica

-abilitati in utilizatrea sculelor si dispozitivelor

– studii minim scoala profesionala

ELECTRICIAN AUTORIZAT MEDIE SI /SAU JOASA TENSIUNE:

autorizat medie si / sau joasa tensiune

-experienta intr-un post similar nimim 6 luni

-abilitati in utilizatrea sculelor si dispozitivelor

– studii minim scoala profesionala

Muncitori necalificati

-intretinerea curateniei in incinta firmei

-diverse sarcini ce tin de administrarea imobilului

Fochist

-studii medii

– atestate ISCIR fochist cazane joasa presiune

Beneficii: Transportul asigurat

Pachet salarial atractiv (+tichete de masa)

CV urile se transmit prin fax la 0256473212, dar cele care nu indeplinesc cerintele solicitate nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare la telefon 0256473172

DATA LOGGER cu sediul in