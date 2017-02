SC BUMERANG SRL

Angajeaza inginer proiectare confectii metalice

Cerinte:

Sa posede cunostinte de proiectare structuri metalice ( Autocad 2D si 3D, Microsoft Office). Motivat, cu pronuntat spirit tehnic si de echipa.

Absolvent al invatamantului universitar din promotiile 2013 – 2016, care nu a avut contract individual de munca in ultimele 3 luni.

Angajeaza confectioner prelate

Cerinte:

Cautam persoane cu si fara experienta in prelucrarea/croirea prelatelor auto, pentru corturi si pentru structuri metalice. Constituie un avantaj experienta in domeniul confectionarii prelatei.

Solicitam seriozitate, dorinta de a invata, promptitudine, capacitatea de a lucra la inaltime si de a lucra in echipa.

Se ofera:

Salariu motivant, mediu de lucru atractiv, transport asigurat, loc de munca stabil, program de lucru 8 ore/zi.

Informatii si CV-uri la sediul firmei din Remetea Mare, nr. 526, tel/fax:0256230011, e-mail: contabilitate@bumerangtm.ro.