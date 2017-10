Sarbatoare la CCIAT. Au fost stabiliti laureatii Topului Judetean al Firmelor, editia 2016

Și în acest an Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș va organiza cel mai important eveniment local care prezintă cele mai bune afaceri din zonă. Astfel, pe 27 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri va avea loc o nouă ediție, cea cu numărul 24, a Topului județean al firmelor. Competiția a fost una numeroasă și în acest an, la acordarea diplomelor au fost cuantificate afacerile derulate de 8.510 firme care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, dintre cele 28.764 din Timiș care au depus bilanțul contabil pentru exercițiul financiar trecut. La final, 1.767 au reușit să se claseze pe unul dintre locurile I, II și III, structurate pe domenii, grupe de activitate și clase de mărime. Și în acest an firmele clasate pe primele trei locuri, în ultimii zece ani, vor primi Trofeul de Excelență.

Stabilirea clasamentelor în cadrul Topului județean al firmelor se face de către camerele de comerț locale, pe baza unei metodologii unitare. Ulterior, toate societăți din top sunt incluse și în topul național al firmelor. În clasament sunt cuprinse societățile comerciale care îndeplinesc simultan câteva condiții cu privire la datele de bilanț depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitivă și cifră de afaceri de minim 100.000 de lei în cazul microîntreprinderilor și minim 250.000 de lei, în cazul celorlalte entități. Topurile județene sunt structurate pe 7 domenii de activitate, noutatea din acest an fiind că unul dintre domenii a fost împărțit în două, Comerț, respectiv Turism: Cercetare-Dezvoltare și High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură, Pescuit; Construcții; Servicii; Comerț; Turism, 251 grupe (conform codului CAEN) și 5 clase de mărime. Clasamentul județean conține primele 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate și clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului. Firmele membre ale CCIAT cu cotizația la zi primesc o bonificație de 10% din punctajul total.

Tot în cadrul ceremoniei, pentru a patra oară consecutiv, CCIAT acordă Trofeul de Excelență pentru Responsabilitate Socială. Activitatea artistică de excepție este recunoscută prin acordarea Trofeului de Excelență pentru Cultură, înaltă distincție conferită anterior Teatrului German de Stat și Filarmonicii „Banatul” din Timișoara. De asemenea, Topul Instituțiilor de Învățământ Superior, deja la a 9-a ediție, consfințește locul și rolul pe care cele 4 universități de stat din Timișoara, acestea urmând să fie premiate: Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. La această ediție, CCIAT va acorda o serie de premii speciale pentru realizări de excepție pentru numeroase afaceri locale.

Puteți găsi toate firmele clasificate și locul acestora pe internet, la adresa http://top.cciat.ro/index.php?top=2016