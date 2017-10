S-a suparat Nicolae Robu! Daca Ionut Popa nu face rezultate e pe faras

Aflată în cădere liberă pe fondul găurii negre din punct de vedere financiar în care pare să se afunde, ACS Poli Timișoara a încasat o bătaie zdravănă, cu 3 – 0, de la Chiajna, luni pe teren propriu. Antrenorul Ionuț Popa a vorbit din nou despre lipsa de jucători, de atacanți, de lipsa banilor care afectează psihic și ceea ce este fotbalist acum la echipă. În ciuda rezultatelor slabe, Popa a spus că nu se teme de a fi dat afară printr-un SMS, adică modul ridicol în care a fost zburat și Petre Grigoraș, el având contract până la vară.

Cunoscut ca și „tatăl” din umbră al echipei, primarul Nicolae Robu a citit în mod sigur declarația și la orele dimineții a ieșit pe Facebook cu păreri pe marginea acestei teme. Iar direcția urmată este clară: îl dăm afară și pe Popa fără probleme, dacă nu are rezultate, chiar dacă acolo sunt oricum și alte neajunsuri.

„Ionuț Popa are dreptate: la Poli trebuie schimbat ceva! Dar, oricâte merite are dl profesor Ionuț Popa la această echipă – și are merite enorme și eu îl prețuiesc pentru ele, doar eu l-am vrut, l-am adus și l-am susținut! -, dânsul trebuie să înțeleagă că DÂNSUL trebuie să dea tonul schimbării! Iar dacă nu-l dă, cu toată prietenia, va fi schimbat chiar dânsul, pentru că niciun antrenor, niciunde în lume, nu e păstrat pe post în lipsa rezultatelor!”, este părerea primarului.

Tehnicianului timișorean i se recomandă de edil să nu se mai plângă atât de mult pe teme diverse ceea ce, real, se și întâmplă. În loc să se ocupe de probleme tehnice, Popa vorbește permanent despre situația financiară, de probleme administrative, de schimbări de stadioane din cauza problemelor de televizare, probabil gândind așa cum face un antrenor în Anglia, care e pe post de manager. De cealaltă parte primarul vorbește de bani de primit bani de la Ligă, bani care sunt deja cesionați pentru plata datoriilor pentru chiria la stadion către CJT sau pentru datoriile către alți terți.

„În primul rând, dl. Ionuț Popa trebuie să renunțe la discursul plângăcios de dinainte și de după meciuri! De ce? Pentru că nu se poate face performanță într-un climat de neîncredere în forțele proprii, de blazare, de lamentare permanentă! Ba că n-avem lot, ba că n-avem bani, ba că n-avem noroc, ba că ne fură arbitrii! Până una alta, la ora actuală, restanțele salariale sunt de doar o lună și avem de primit de la Ligă 220.000 de euro, lotul e același cu care am învins CFR Cluj – ceea ce nicio altă echipă n-a reușit!-, am învins Dinamo, am făcut egal cu Viitorul etc., făcând 17 puncte în primele 10 etape și doar 1 punct în ultimele 4 !”, este părerea primarului.

Mai mult, Nicolae Robu face și recomandări legate de componența echipei și a lotului formației de prima ligă, dar, cel puțin de această dată, nu dă și nume de fotbaliști care trebuie să fie în teren, jucători din pepiniera proprie.

„În al treilea rând, se impune promovarea juniorilor Clubului! Avem copii excepționali, ei trebuie jucați! Nu doar luați la antrenamente, ci jucați meci de meci, timp semnificativ, cu toată încrederea! Am văzut cu toții ce fac în teren Z, Y, Z. Nu-i nominalizez, deocamdată. Au cum să joace mai prost ca ei juniorii noștri cei mai buni?! Mă îndoiesc!”, mai anunță Nicolae Robu în mediul virtual, pe Facebook.

Discursul electronic al primarului Timișoarei se încheie cu precizarea că el garantează că bani la club vor fi, echipa fiind a comunității și că nu va fi lăsată să moară.

„În privința banilor: garantez eu, eu care am asigurat în permanență peste 90% din fondurile cu care Clubul a funcționat din 2012 până în prezent, că nu vor fi probleme! ACS Poli este echipa comunității timișorene, timișene, bănățene și nu va fi lăsată de către aceasta să moară! Asum eu asta, ca polist pur sânge!”, încheie Robu mesajul.