S-a scumpit caldura, dar nu si la Timisoara. Robu: Nu stim cat mai facem fata cu subventiile

Aleșii au adoptat un proiect de hotărâre privind „aprobarea prețului local de producere, transport și distribuție și furnizare a energiei termice livrate de către Colterm la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA și 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu 1 ianuarie 2017”. Totodată, au aprobat și „prețul local al energiei termice facturată populației, la valoarea de 242 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu 1 ianuarie 2017”, precum și ajustarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturată populației.

„A crescut prețul din punct de vedere al societății Colterm. El a fost recunoscut la valoarea actuală de către autoritatea națională însărcinată cu validarea prețurilor reglementate. Pentru ca cetățenii și ceilalți abonați Colterm să nu plătească mai mult, noi am crescut valoarea subvenției și nu o să-l creștem. Dacă nu luam această măsură și am fi lucrat cu prețuri mai mici decât prețurile reale, pe hârtie, atunci Colterm ar fi avut dificultăți, pentru că nu avea cine să acopere diferența respectivă. O acoperim prin subvenție”, a explicat Nicolae Robu.

Nu se știe însă cât de mult mai poate acoperi municipalitatea subvenția pe care o alocă an de an, pentru ca timișorenii să nu plătească mai mult la căldură. Dacă mai crește mult prețul la gaze, Robu susține că primăria s-ar putea să nu mai facă față.

„Primăria nu poate susține la nesfârșit, dar eu am făcut o promisiune cetățenilor că nu vom majora prețurile și am respectat-o, chiar dacă trebuie puțin calcul matematic pentru ca abonatul să își dea seama de asta. Știm bine că a crescut mult prețul la gaz, la cărbune, la energia electrică, la transport. Noi nu am mărit prețul la cetățean. Dacă ar fi fost să mergem în acord cu toate aceste majorări ale ingredientelor prețului agentului termic, atunci cetățenii ar fi trebuit să plătească cu 35% mai mult. Nemajorând prețul, asta echivalează cu o reducere pe care am fi făcut-o, raportat la noile majorări. Nu pot să spun cât mai facem față, încă mai putem. Dar dacă prețul la gaz va ajunge să crească foarte mult și se vorbește despre asta, știm bine că o bună parte din gazul folosit în România provine din Rusia, nu știm ce o să se întâmple. Nu exclud ca la un moment dat să nu mai facem față. Eu am spus că noi nu vom majora prețul și, mai mult, chiar vom face tot posibilul să îl reducem, dacă se păstrează constant prețul la gaz. Asta nu mai ține de noi, cât va fi prețul gazului”, a ținut să precizeze primarul Timișoarei.

Edilul-șef spune că la Timișoara ar fi putut scădea prețul la gigacalorie, dacă nu ar fi crescut prețurile furnizorilor de cărbune, gaz sau energie termică.