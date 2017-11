S-a gasit solutia pentru finantarea legala a ACS Poli Timisoara: Jucatorii sa presteze in favoarea comunitatii

Nu îi vom vedea pe Cânu, Țigănașu sau Straton dând cu mătura prin parcuri, dar vor putea să se prezinte în fața elevilor sau chiar a celor încarcerați în penitenciar, pentru a le prezenta experiențe pozitive din viața lor. Aceasta ar fi una dintre modalitățile prin care acordarea de susținere financiară de la primărie să nu fie considerată ajutor de stat, a declarat miercuri, la Timișoara, Cosmin Belacurencu, secretar de stat, consilier de Concurență. El a avut și o întâlnire cu primarul Nicolae Robu, cu care a discutat efectiv despre modul în care, din punct de vedere al Consiliului Concurenței, Primăria Timișoara ar putea finanța ACS Poli. Surpriza a venit atunci când oficialul a oferit propunerile ce sunt în discuție: fie clubul nu participă în cupele europene și nu angajează fotbaliști străini, fie primăria încheie înțelegeri cu clubul prin care jucătorii acesteia prestează diferite servicii în favoarea comunității!

„Nu am avut o întâlnire la cel mai înalt nivel despre finanțarea cluburilor sportive, un subiect care nu e valabil doar pe Timișoara, avem foarte multe solicitări. Colaborăm cu Ministerul Finanțelor și vom crea un grup de lucru prin care încercăm să găsim soluții să se poată finanța aceste cluburi cu respectarea regulilor. Am avut consultări informale cu UE pe această temă și am găsit anumite posibilități. Astfel, am ajuns la concluzia că nu se consideră ajutor de stat dacă clubul nu are potențial de cupe europene și nu realizează transferuri de jucători străini. În urma discuțiilor s-a propus o modalitate prin care să se poată realiza și la cluburile care nu îndeplinesc asemenea condiții, aceasta prin realizarea unor acorduri între unitatea administrativ teritorială și club, prin care acestea, în schimbul banilor, să presteze diferite activități, să meargă în școli sau chiar în penitenciare”, a declarat Cosmin Belacurencu.

Primarul Nicolae Robu spune că a discutat cu reprezentantul Consiliului Concurenței, despre care a spus că este deschis unui dialog constructiv, dar că regulile sunt unele europene, nu românști.

„Am discutat cu cei de la Consiliul Concurenței mai multe probleme adiacente activității acestei instituții, inclusiv finanțarea sportului. Cei de la Consiliu s-au dovedit constructivi, dar regulile Uniunii Europene sunt destul de severe. Toate structurile care finanțează sportul profesionist se expun, la fiecare sesizare, pot avea probleme mari, așa cum au avut unele cluburi mari gen Real Madrid sau Barcelona, care au fost în situații similare. Regulile sunt aceleași pentru toți, nu sunt reguli românești ci ale Uniunii Europene, unii am pus întrebări la Consiliu, alții nu. Consiliul nu e un organism punitiv, de control. Dacă cineva face o sesizare la Comisia Europeană pentru acele cluburi, la fel cum a fost cu Real și cu Barcelona, care au fost nevoite să plătească sume importante de bani”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Întrebat cum comentează faptul că unele cluburi au finanțare de la primării, iar la altele nu e permisă, Robu spune că fiecare merge pe propriul risc.

„Fiecare merge mai departe pe riscul său. Noi am pățit cu Curtea de Conturi, față de situația din 2015, când s-a finanțat pe aceleași principii clubul de baschet ulterior s-a ajuns la altă concluzie. Eu cred că lucrurile trebuie să fie clare, să se știe dacă se poate sau nu, iar cele care nu respectă se supun riscului. Noi am întrebat și am aflat, alții nu au făcut-o și merg așa. Vă dați seama, problemele sunt cu atât mai mari la cele două cluburi de lângă București, care sunt și societăți comerciale, adică e o problemă la un ONG, dar nu e la o societate comercială”, a mai subliniat Robu.

La aceeași concluzie a ajuns și reprezentantul Consiliului Concurenței, care admite că nu e normal ca regulamentele să nu se aplice unitar în cazul tuturor.

„Vom avea o întâlnire în două săpt, cu cei de la Curtea de Conturi, cu Ministerul Finanțelor, ANAF, la care tema e exact finanțarea cluburilor. Să se facă unitar, e o problemă inclusiv faptul că cei de la Curtea de Conturi văd diferit problema pentru mai multe cluburi”, a mai declarat Cosmin Belacurencu.