Rugbistii de la Timisoara Saracens au reluat pregatirile in conditii dificile

Pizza de după antrenament i-a ţinut fericiţi pe jucătorii de la Timişoara Saracens RCM, deşi şedinţa tehnică s-a desfăşurat în frig pătrunzător. Programat pe terenurile de la „Dan Păltinişanu”, primul antrenament al anului a fost mutat, din cauza vântului extrem de puternic, pe un teren acoperit. Cu mănuşi şi îmbrăcaţi gros, sportivii s-au pregătit pentru începutul de sezon dificil.

„Asta este, sunt condiții grele, e foarte frig afară. Terenurile nu se prezintă grozav pentru antrenamente. Ne-am văzut după Anul Nou, dar băieții au făcut faţă cu bine, sunt pozitivi și suntem mulțumiți de primele antrenamente”, a declarat Grainger Heikell, antrenorul Saracens Timişoara.

Pentru timişoreni urmează meciul cu Stade Francais, în Challenge Cup. Întâlnirea de pe „Dan Păltinişanu” pare a fi cea mai bună oportunitate pentru bănăţeni pentru a reuşi un rezultat pozitiv. Totuşi, Heikell e rezervat.

„Noi suntem concentraţi, vrem să facem performanţă. Am avut un an foarte bun, ne-am calificat în cupele europene, am învins în cupă, am obţinut primul loc în campionat, dar în ultimele luni am revenit cu picioarele pe pământ. Am întâlnit jucători de top de la echipe mari, de la Harlequins. Au fost unele dintre cele mai bune echipe europene, cu jucători chiar de top mondial. Era de așteptat să nu puteam să batem asemenea echipe dintr-o dată. Trebuie să beneficiem de astfel de experiențe ca apoi să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci. Meciul cu Stade Francais va fi unul dificil, în Franța am arătat în repriza a doua că putem juca la nivelul lor. Avem șansa noastră să câștigăm jocul. Noi trebuie să ne concetrăm pe jocul nostru şi nu pe rezultat, atunci vom avea şansa noastră.”, a mai declarat Heikell.

Sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 14, pe Stadionul „Dan Păltinișanu”, vin francezii de la Stade Francais, iar cei de la Saracens Timişoara ne garantează că sunt pregătiţi!