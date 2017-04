Rossini Sleeve Technologies angajeaza operatori productie, operator CNC, personal curatenie.

Rossini Sleeve Technologies angajeaza:

Operatori productie

Candidatul ideal:

– studii medii

– disponibilitatea de a lucra in schimburi

– atent la detalii

– organizat, dispus sa lucreze in echipa

Beneficii:

– salariu atractiv plus sporuri in conformitate cu legislatia in vigoare

– prime si bonusuri de productie inclusive de sarbatori

– tichete de masa in functie de nr. de zile lucratoare

– transport gratuit de la Turist, Sag, Jebel, Liebling, Deta

– posibilitatea de dezvoltare si promovare intr-o companie multinationala

Operator CNC

Candidatul ideal:

– experienta in productie

– experienta CNC sau roboti industriali

– notiuni masurare subler, ruleta

– notiuni frezare

– notiuni mecanice

Beneficii:

salariu atractiv

– prime, al 13-lea salar

– transport gratuit de la Turist si de la sat directia Sa-Voiteg

– posibilitatea de dezvoltare si promovare intr-o companie multinationala

– conditii de munca deosebite, mediu de lucru profesional

Personal curatenie

Candidatul ideal:

– studii medii

– atent la detalii

– organizat

– experienta in acest domeniu

– preferabil persoana respectiva sa fie de sex feminin, varsta maxim 45 ani

Beneficii:

– salariiu atractiv

– prime, al 13-lea salar

– ore suplimentare platite

Calea Sagului, vis-a-vis de Metro, Platforma Incontro

Tel 0356456894, fax 0356458196, email info@rossini-romania.ro