Robu le promite trupelor timisorene mai multa atentie de la primarie, dupa insuccesul Concert pentru Timisoara

Primarul Timișoarei nu înțelege cum doar atâția iubitori ai muzicii rock au ieșit din casă duminică, la Concert pentru Timișoara, când au concertat 14 trupe timișorene. Biletele au costat 50 de lei, iar în total, din vânzare de bilete, donații și sponsorizări s-au strâns aproape 160.000 de lei, adică puțin peste 34.000 de euro. Banii vor fi folosiți pentru lucrările de reparații necesare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și la Institutul de Cardiologie, care au fost vizibil afectate de furtuna de la mijlocul lunii septembrie.

Primarul Timișoarei recunoaște că municipalitatea i-a obișnuit pe iubitorii de muzică cu concerte și spectacole gratuite, dar spune că nu aceasta ar fi problema.

„E de neînțeles cum s-a putut ca doar 703 bilete să fie vândute, cu tot cu cele 100 cumpărate de o firmă. Puteau să iasă și să intre, în perimetrul pieței nu a fost nimic de băut. Nu cred că asta este problema, că ar fi trist ca asta să fie problema. E cu totul altceva, să nu căutăm explicațiile într-o zonă în care nu o să le găsim. Explicațiile țin de mentalitate, noi trebuie să facem o radiografie corectă a comunității noastre. Noi organizăm gratuit nenumărate evenimente culturale, avem 100 pe an. Vom continua să facem lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem din când în când și disponibilitatea să plătim pentru a arăta că avem sentimentul de apartenență la aceeași comunitate și de solidaritate. Dincolo de câți cetățeni au venit, au fost puțini în afara gardului, dacă au fost 100. Nu au fost nici 100, eu am fost acolo. Dincolo de asta, într-un oraș cu 55.000 de firme care merg bine, e normal ca una singură să dea 100.000 de lei? Și a mai dat una 2.500 de euro”, a declarat Robu.

„Nu iau în calcul reducerea concertelor organizate de primărie”

Edilul susține că municipalitatea va organiza în continuare festivaluri și concerte cu acces gratuit și că va susține în continuare acest domeniu din banii publici. Mai mult, artiștii care cântă rock vor avea și mai mare deschidere la primărie.

„Nu iau în calcul reducerea concertelor organizate de primărie. Cred că e un rău mai mic să continuăm cu politica de până acum, de susținere din bani publici, de la bugetul local, a evenimentelor culturale, decât să cerem contribuții pe biletele de intrare. Până una alta, participarea la evenimentele primăriei a fost numeroasă. Sigur, suntem meteodependenți și mie îmi e greu să înțeleg comoditatea asta. Vreau să le spun artiștilor timișoreni că vor avea, de acum înainte, prezențe la evenimentele Timișoarei și o zi sau două, trei zile, vom stabili împreună câte, dedicate doar lor. Trupele rock timișorene merită așa ceva, sigur, nu la un eveniment de calitate, la un eveniment normal, la care contribuim cu fonduri locale. Tot eu am inițiat și toate aceste festivaluri și Săptămâna Artelor Timișorene și am ținut să avem festival de rock, dar vreau să facem o promovare mai bună. Eu, și ca rocker, o să fiu mai atent cu acest gen de acum înainte, pentru că prea au prins genurile ușoare și acest gen muzical, care are o adevărată cultură în spatele său, simt că nu mai are aceeași audiență și este păcat”, a completat edilul-șef.

Cât despre promovarea concertului umanitar de duminică, primarul spune că de asta s-a ocupat Biroul de Organizare Evenimente din Primăria Timișoara și că a fost vorba despre o promovare ireproșabilă.

„Am făcut ședință la Biroul Organizare Evenimente. Din acest birou fac parte cinci persoane, nici nu știu cum îi cheamă pe toți, am avut concursuri recent. Nu mai ține de Direcția de Comunicare, aparține de structura primăriei numită Casa de Cultură a Municipiului. Va merge treaba mai bine cu certitudine pe această organizare, e păcat ca o mulțime de evenimente atât de frumoase să nu aibă audiență mai largă. S-a implicat în Biroul Organizare Evenimente pentru Concert pentru Timișoara. Promovarea a fost cea mai bună, am făcut-o noi. Au fost cel puțin 50 de afișe în stațiile RATT, la avizierele SDM, pe formula moștenită de la ADP, au fost o mulțime de afișe, au fost mesh-uri, ca niciodată, pe câteva blocuri în oraș. Aproape totul s-a făcut gratuit și cu sprijinul firmelor de publicitate, nu știu detalii, că nu m-am ocupat eu. S-a făcut promovare pe Facebook, s-a făcut promovare de către TVR și Radio Timișoara. A fost evenimentul cel mai bine promovat dintre toate care s-a organizat de când sunt eu primar”, a conchis Robu.