Robu ii cere lui Grindeanu sa salveze sportul romanesc si… copiii de obezitate

În scrisoarea adresată lui Grindeanu, Robu îi cere să elaboreze o lege clară privind finanțarea sportului de către autoritățile locale.

„După cum cunoașteți, observând declinul continuu al sportului românesc, atât la nivel de performanță, cât și la nivel de masă, am adresat, pe parcursul anului 2016, o scrisoare deschisă predecesorului dumneavoastră în funcția de prim ministru, dl. Dacian Coioloș. În cadrul ei am arătat că dacă nu se creează de urgență autorităților publice locale, printr-o legislație simplă și clară, totalmente lipsită de posibilități de interpretare care să permită – așa cum se întâmplă în prezent – organelor de audit/control catalogarea ca ilegalități a unor decizii administrative adoptate cu bună-credință, cu avize de legalitate din partea juriștilor și girate, apoi, de legalitate de către Instituția Prefectului, posibilitatea finanțării sportului în spiritul autonomiei locale autentice, adică fără îngrădiri prin diverse reglementări – HG, OUG, legi speciale, etc. – statuate, de regulă, mascat, prin veșnica sintagmă «conform legii», vom asista la căderea în continuare a sportului românesc de performanță și la creșterea obezității la copii și adulți și degradarea continuă a stării de sănătate la copii și adulți”, i-a scris Robu lui Grindeanu.

Primarul Timișoarei îi și propune premierului un text de lege care, consideră el, este „izvorât” din experiența sa în domeniu și nu din „minți rupte de realități”. În textul propus de primar se precizează că autoritățile publice locale pot finanța organizații sportive non-profit unde acestea sunt membri asociați. De asemenea, din veniturile acestor organizații, inclusiv banii publici, se pot acoperi orice cheltuieli, inclusiv cele salariale. Cheltuielile acestor organizații vor fi controlate, iar raportările trimestriale vor fi supuse aprobării consiliilor locale sau județene asociate.

Rămâne de văzut dacă Sorin Grindeanu va lua în considerare sfatul lui Robu, având în vedere că în trecut cei doi nu au fost de acord pe mai multe subiecte.