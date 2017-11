Robu face un pas in spate in cazul marcajelor de la Jiul: Mi-am exprimat imediat nemultumirea

Vă reamintim că la inaugurarea pasajului, jurnaliștii l-au întrebat dacă este mulțumit de modul în care a fost marcată acea intersecție, Robu a insistat să nu se facă atâta caz de acestea, el considerând că doar prin absurd acestea nu ar putea fi apreciate.

„Marcajele o să vedem dacă sunt apreciate de cetățeni sau dacă nu sunt. Prin absurd, dacă n-o să fie apreciate, vor fi făcute altfel, evident. Nu facem atâta caz acum din niște marcaje. Specialiștii spun că sunt foarte bune, că ghidează conducătorii auto, indiferent de pe ce direcție vin în această intersecție foarte complexă, foarte complicată. Dacă se va constata că sunt prea încărcate, atunci sigur că se poate interveni și se pot simplifica lucrurile”, spunea duminica trecută Robu.

Vineri, după ce subiectul explodase pe Facebook și în presa națională, primarul susținea că în spate ar fi dorința unora de a submina realizarea pasajului.

„Toată lumea care a fost întrebată a spus că e în regulă. Dincolo de ceea ce au spus cei care nu au făcut nimic în viață (…) Nu este nicio invenție a Timișoarei ceea ce e acolo. Totul are în spate poziționarea față de mine. Dacă tot e să vorbim despre implicarea mea, eu le-am spus să nici nu marcheze. Și la miezul nopții de sâmbătă spre duminică au marcat (…) Parcă eu aș fi făcut marcajul acolo” a spus Robu.

După ce marcajele au ajuns subiect de mișto și în presa internațională, tabloidul The Sun dedicând un articol amplu pe această temă, primarul a scris o postare lungă pe Facebook prin care se delimitează de modul în care a fost marcată acea intersecție.

„HAI SĂ LĂMURIM LUCRURILE CU MARCAJUL DE LA INTERSECȚIA JIUL – REPUBLICII ! 1. N-am nicio legătură cu acel marcaj! Dimpotrivă, părerea mea a fost să nu se realizeze și mi-am exprimat-o la fața locului, sâmbătă, în jurul orei 19.00, înainte de a pleca de pe șantier. Dar, un primar nu este nici proiectant și nici realizator de marcaje rutiere și lucrul acesta ar trebui să-l știe orice om care pretinde că are inteligența superioară unei gâște – ca să iau un referențial!- :)). 2. În jurul orei 24.00, sâmbătă spre duminică, când am revenit pe șantier, am găsit intersecția marcată, urmare a deciziei specialiștilor. Mi-am exprimat imediat nemulțumirea, spunându-le celor prezenți -anticipând 100% ce a urmat să se întâmple a doua zi! -, că, în plan mediatic- și numai în plan mediatic, accentuez, respectiv pe rețelele de socializare-, s-a ales praful din inaugurare și de toată zbaterea, munca, lupta, pasiunea, FELIA DE VIAȚĂ puse în joc pentru realizarea acestui obiectiv. Dar, pentru mine, planul mediatic contează prea puțin, eu sunt omul esențelor, al mizelor mari și nu al can-can-ului, al derizoriului în diversele lui înfățișări! BUCURIA REALIZĂRII UNUI ASEMENEA OBIECTIV, A UNUI NOU PASAJ, AL DOILEA ÎN 5 ANI -ȘI VA VENI ÎN CURÂND INAUGURAREA CELUI DE-AL TREILEA, “POPA ȘAPCĂ”!-, BUCURIA BINELUI REALIZAT PENTRU ORAȘUL IUBIT ȘI PENTRU LOCUITORII LUI -60000 DE BENEFICIARI DIRECȚI PE ZI ȘI ALȚI ZECI DE MII DE BENEFICIARI INDIRECȚI!- ESTE, DINCOLO DE ORICE PETARDE, IMENSĂ! Și astfel de bucurii mă încarcă pe mine și mă fac apt de luptele pe care viața mă cheamă să le duc, APT SĂ FIU MEREU ÎNVINGĂTOR!”, a postat, sâmbătă noaptea, Robu pe Facebook.

Atașat mesajului său este și o baladă a trupei Coco, intitulată „Învingător”.

Interesant este că deși, vineri, susținea că toată lumea apreciază acele marcaje, Robu a scris că în sondajul pe care l-a efectuat pe Facebook lucruri nu stau chiar așa, ba chiar din contră, el consideră că percepția pozitivă a oamenilor vizavi de acestea nu este suficient de mare. Astfel, el afirmă că ar putea cere „specialiștilor” să le șteargă.

„Întrucât sondajul realizat de mine pe Facebook, după 5 zile de folosință a pasajului, sondaj la care au răspuns deja peste 1600 persoane, nu arată o suficient de mare, în raport cu exigențele mele, percepție pozitivă a cetățenilor asupra marcajului cu pricina:

* 37.5% din respondenți afirmă că marcajul îi ajută în trafic

* 43.5% din respondenți afirmă că marcajul nici nu îi ajută în trafic și nici nu îi încurcă

* 19.0% din respondenți afirmă că marcajul îi încurcă în trafic,

am cerut specialiștilor să vină cu alternative, neexcluzând nici alternativa lăsării intersecției nemarcată, așa cum sunt alte intersecții în orașul nostru și în alte orașe. MENȚIONEZ, ÎNSĂ, CĂ DECIZIA LE APARȚINE, AȘA CUM LE APARȚINE ȘI RĂSPUNDEREA!”, a mai scris Robu pe Facebook.

Articole pe aceeași temă:

Cel mai mare ziar din Marea Britanie face misto de marcajele virale din Timisoara The Sun, ziarul tabloid cu cea mai mare circulație din Marea Britanie, a dedicat un articol ciudatei intersecții de lângă pasajul Jiul. Ziariștii britanici își întreabă numerosul public cum ar naviga prin întortocheatele marcaje. Sub titlul „Drumul spre iad. Tu ai putea naviga prin această inters... Citește articolul

Robu despre marcajele virale de la Jiul: Totul are in spate pozitionarea fata de mine Primarul Timișoarei susține că toate reacțiile amuzate care au venit după inaugurarea pasajului Jiul și a marcajelor din intersecția cu Bulevardul Republicii sunt de fapt încă o încercare „a celor care nu au făcut nimic în viața lor” de a-i submina realizările. Robu a mărturisit că el a cerut să nic... Citește articolul

Primul accident in intersectia care a facut din nou Timisoara faimoasa in tara La nici 24 de ore de la inaugurarea cu fast a pasajului Jiul, în intersecția care a cauzat numeroase discuții între șoferi din cauza modului în care a fost marcată a avut loc și primul accident. Timișoara a ajuns din nou subiect național de discuție din cauza modului alambicat în care a fost marc... Citește articolul