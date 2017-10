Remedii naturale impotriva gripei de sezon

Iată ce aveți de făcut, simplu și eficient:

1. Luați o doză mare de vitamina C – 1 sau 2 grame de vitamina C pe zi. Acestea scurtează durata și diminuează simptomele unei răceli sau a unei gripe. Ce funcționează cu adevărat este să măriți nivelul de vitamina C și să-l păstrați până când frigul sau gripa nu mai există. Ai putea lua 2 grame la fiecare două ore, sau chiar 3 grame la fiecare trei ore (în timpul nopții, de exemplu, acest lucru este mai practic). Ideea este de a menține suficientă vitamina C în fluxul sanguin, pentru a se menține nivelul constant ridicat. Vitamina C intră și iese din organism în patru până la șase ore. Trucul este să începeți să luați vitamina C de îndată ce aveți primele simptome ale răcelii – poate că o durere în gât sau o stare de oboseală generală. Dacă așteptați prea mult, este mai puțin eficient. Într-un studiu recent preluat de la celebrul Patrick Holford de pe site, cei cărora le-a fost administrat 1 gram de vitamina C la fiecare oră, timp de șase ore în prima zi a unei răceli, au raportat cu 85% mai puține simptome decât cei care au luat antiinflamatoare și analgezice. Nu există nici un rău în a avea doze mari, pentru câteva zile. Când toate simptomele au dispărut, nu o eliminați complet. Aveți, de exemplu, 4 grame distribuite în ziua următoare, apoi reduceți la 2 grame pe zi, unul dimineața și unul după-amiaza și rămâneți fideli 1 gram/zi toată perioada iernii. Alegeți o formă combinată cu flavonoide, este mult mai eficientă. Eficacitatea vitaminei C este crescută prin luarea acesteia cu alți antioxidanți și nutrienți stimulatori imuni. De exemplu, un studiu a testat efectele unei doze mari de vitamina C cu alți antioxidanți, împreună a funcționat mai bine decât medicamentele convenționale. De asemenea, are mai puține efecte secundare, este evident.

2. Creșteți aportul de zinc. Zincul este un mineral esențial implicat în toate procesele metabolice, mineral pe care majoritatea dintre noi îl avem deficitar. Se găsește în semințele crude, ouă, nuci, leguminoase. De asemenea, este de găsit în carne sau pește. Aportul ideal este de aproximativ 15 mg pe zi. Majoritatea luăm cam jumătate din acest aport prin dietă. Astfel, un bun supliment cu multivitamine zilnic și suplimente minerale ar trebui să ofere o cantitate suplimentară de 10 mg pentru a asigura un aport optim, în fiecare zi. Zincul în doze mult mai mari, de 50-100 mg pe zi, s-a dovedit a fi semnificativ antiviral. Este disponibil în pastile pentru tuse și răceală și ajută la scurtarea simtomelor. Suplimentarea cu zinc în această doză s-a dovedit a face celulele T ale corpului mult mai eficiente, stimulând astfel imunitatea. Unele suplimente de vitamina C conțin o cantitate mică de zinc. De exemplu, dacă suplimentul conține 1000 mg de vitamină C și 3 mg de zinc, și luați 1 gram pe oră, atunci veți lua aproape 50 mg pe parcursul celor 24 de ore. Acest lucru este super eficient în combaterea simptomelor de răceală sau gripă.

3. Propolisul este un antibiotic natural! – Propolisul este o substanță produsă de albine, cu proprietăți miraculoase, fiind cel mai puternic antiinfecțios cunoscut, activ împotriva bacteriilor, diferite forme de ciuperci parazite sau anumite tipuri de virusuri. Propolisul este un produs cu proprietati antivirale, antitoxice si antiinflamatorii. Tinctura de propolis este un foarte bun detoxifiant și se află printre cele mai puternice tratamente naturale pentru întărirea sistemului imunitar.

4. Consumă multe lichide calde! – Bea ceaiuri calde si consumă multe supe de legume. Lichidele calde mențin corpul la o temperatură optimă și omoară bacteriile. În plus, supele cu un conținut ridicat de legume variate vor da necesarul de vitamine și vor întări astfel sistemul imunitar. De asemenea, ceaiurile îndulcite cu miere și îmbogățite cu sucul de lămâie te vor ajuta să fortifici imunitatea, mai ales dacă ceaiurile sunt de echinaceea, tei, fructe de pădure, măceșe sau lămâie.

5. Echinacea – Rădăcina plantei Echinacea purpurea este probabil cea mai răspândită plante imunosupresoare. Are proprietăți asemănătoare interferonului și este un agent antiviral eficient împotriva gripei și a herpesului. Acesta conține tipuri speciale de polizaharide, cum ar fi inulina, care măresc producția de macrofage. Câteva pilule cu extract de echinaceea luate la începutul simptomelor de răceală și gripă vor crește rezistența organismului ajutând în lupta împotriva infecției. Tratamentul poate fi ținut chiar și după ce răceala s-a instalat, echinaceea grăbind vindecarea.

6. Ceapă și usturoi – bulbii sunt cel mai puternic aliment care luptă eficient cu răceala. Acestea conțin peste 20 de substanțe antivirale și antibacteriene. Este de preferat să fie consumate proaspete pentru a profita din plin de calitățile lor nutriționale și terapeutice.

7. Miere de albine și scorțișoara – poate fi considerată un desert și un medicament, în același timp. Mierea poate fi consumată zilnic, dimineața, la prânz și seara, ca un mic deliciu la finalul mesei. Iar dacă este combinată cu scorțișoară, efectele de întărire ale sistemului imunitar vor fi cu atât mai puternice. În plus, scorțișoara este un condiment utilizat împotriva frigului, a crampelor musculare sau durerilor cauzate de răceală și gripă, fiind recunoscută pentru că ajută la creearea unei senzații de căldura în tot corpul, mai ales în zona rinichilor și a ficatului.

Până să dați fuga la farmacie, ar fi bine să aveți în casă preparatele prezentate mai sus. Să vă fie mereu la îndemână, la nevoie. Ele nu sunt medicamente, sunt super alimente bune oricând pentru susținerea sau întărirea organismului, pentru menținerea stării de sănătate.

Foto ext: pixabay.com