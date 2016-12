Punct si de la capat!

A fost un an bun?

Acum e momentul să retrăim în gând toată bucuria adunată în el, toată emoția ce ne-a vibrat și înălțat inimile. Conștientizarea celor trăite cu bine, a bucuriei și stării de bine, toate acestea sunt semințele ce le aducem în mintea și inima noastră. Gândindu-ne la ele, le retrăim cumva, dorindu-ne și mai departe a fi cu noi. Iată un exercițiu personal excelent de conștientizare ale celor bune, semințe de sădit adânc în noi, dorind a le crește și mai mari, în anul care vine.

Dacă ne-am da seama cât de puternice sunt gândurile noastre, nu am mai avea nici unul negativ, iar atenția ne-ar fi îndreptată doar spre alegerea gândurilor care clădesc, a trăirilor care zidesc în noi binele. De unde să avem parte de bine, dacă nu cultivăm atenți ce înseamnă binele? De unde să crească bucuria, dacă nu o putem privi în față, atenți la cum să o clădim? De unde să izvorască împlinirea noastră, dacă nu ne dăm răgazul de a vorbi cu noi și a ne întreba: „care-i calea și cum pot înflori cu rost, pe acest pământ? Iubind, dăruind, ascultând, muncind, atent la ce-i în jur, acestea ne pot împlini…”

A fost un an greu?

Iată, fiind aici, pe finalul său, putem să fim recunoscători pentru curajul și forța de care am dat dovadă, traversând cele mai dificile momente, cele mai adânci dureri sufletești. Am trecut prin furtuni, suntem recunoscător că am răzbit și ne aducem din nou curajul în gând, aducem și credința că anul care vine este unul fortifiant și cutezant al binelui. Din întristare și supărare nu putem clădi un viitor prielnic, însă recunoștința celor trăite aduce o stare interioară de putere, iar potențialul nostru se activează spre izbânzi viitoare.

„Nu pot schimba direcţia vântului, dar pot schimba poziţia velelor, astfel încât să ajung întotdeuna la destinaţie”, Jimmy Dean.

A fost un an uimitor de bun?

Fiți recunoscători și faceți o plecăciune adâncă vieții, retrăiți victoriile și felicitați-vă pentru toate cele împlinite. Am zice că, după așa un an victorios, merităm relaxarea forțelor interioare și liniște. Dragii mei, bucurați-vă de aceste zile încă libere, încă de vacanță. Iar cei dintre noi cu un astfel de gând, al unui an maiestuos, noi suntem cei mai datori să pornim noul an „cu toate pânzele sus!”. Ștacheta rezoluțiilor viitoare ar fi bine să fie și mai sus decât în anul ce a trecut. Avem acum șansa ca tot ce am împlinit în noi, să înălțăm mai mult, să creștem potențialul într-atât, să năzuim „a muta și munții din loc.”

„Viața nu-ți poate da ce nu primește de la tine!”, iată un gând de luat cu noi și înțeles…

Cu mare drag de oameni,

Lavinia Melania Bratu

An Nou Fericit!