Public sub asteptari la concertul umanitar pentru Timisoara. Spiritul orasului a fost dupa gard

Phoenix, Pro Musica, Cargo, Bega Blues Band, Implant pentru Refuz, Survolaj, JazzyBIT, Melting Dice, Within The Nova, Sonatic, Trupa Vest, Rock Abil, ALL Friends Band, Skywalkers, toate aceste trupe au urcat pe scena amplasată în Piața Libertății. În ciuda faptului că mai mulți spectatori au fost după gardul care a împrejmuit locația de concert decât în fața scenei, spectacolul a fost unul pe măsura renumelui acestor legende ale rock-ului timișorean.

„Ca să fiu foarte sincer, inițiativa a apărut după ce am primit niște telefoane de la București, de la oameni care m-au întrebat îngrijorați ce s-a întâmplat la Timișoara, la acea furtună. Primarul Nicolae Robu, pe care l-am sunat imediat, a îmbrățișat imediat ideea. Primul om cu care am vorbit apoi a fost managerul trupei Phoenix. Apoi am dat și de Adi Bărar și așa am avut primele trei trupe grele din oraș”, declara, la începutul săptămânii trecute, Ilie Stepan, unul dintre organizatorii concertului.

Până la ora 21.00, în cursul zilei de duminică, au fost vândute aproximativ 600 de bilete, ceea ce arată că interesul timișorenilor de a participa la cauza umanitară pentru care a fost organizat concertul, a fost unul destul de scăzut.

”Din punct de vedere al artiștilor, este un eveniment foarte reușit. Din punct de vedere al spectatorilor, nu pot fi mulțumit. Eu mă așteptam ca gestul artiștilor timișoreni, al celor mai buni în rockul timișorean, nume mari în rockul românesc, Phoenix, Pro Musica, Cargo, în orice ordine vrem să le enumerăm, apoi și trupele care nu sunt cu aceeași anvergură a numelui, dar foarte bune și ele, Implant pentru Refuz, Survolaj și așa mai departe, cred că ar fi trebuit să atragă mult mai multă lume, chiar dacă vremea este așa cum este. Eu cred că, așa cum în alte părți, în astfel de momente, se înfruntă ploaia, și vântul, și zăpada, și noi am fi putut să facem un gest care ar fi arătat un spirit sănătos al nostru. Noi vom persevera, pentru că până la urmă trebuie să lucrăm și la spiritul orașului, nu numai la infrastructură”, ne-a declarat Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

Toate fondurile obţinute din vânzarea de bilete, sponsorizări sau donaţii în urnele speciale, vor fi folosite pentru lucrările de reparații de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” și de la Institutul de Cardiologie, afectate de urgia din 17 septembrie.

Foto: Cornel Putan

