Provocare, la inceput de an!

Încep a scrie în acest an, gândindu-mă la o provocare… Vă provoc să citiți cele de mai jos, să alegeți una – dacă aveți curajul și bucuria să alegeți mai multe, e minunat! – dintre ideile ce ne direcționează către o viață echilibrată și sănătoasă. Doar una dintre cele ce le voi scrie, dacă veți implementa în viața de zi cu zi, pesemne aveți atenție la voi și vă doriți un progres personal.

Vă felicit încă de pe acum și vă invit a răspunde provocării, alegând unul dintre ”RITUALURILE zilnice”, de mai jos:

1. Dimineața, la trezire beau 250-600 ml apă, la temperatura camerei. Adaug și ½ de lămâie pentru alcalinizarea corpului și un aport bun de vitamina C.

2. Consum cafeaua doar după ora 11, lăsând astfel mintea și corpul a se trezi firesc, neafectând într-un sens nefavorabil sistemul endocrin.

3. Nu mai consum nimic între mese! Trei mese pe zi, o gustare și nimic altceva. Multă apă, limonadă și ceai, amintindu-ne că stomacul este un organ care nu trebuie să fie plin!

4. Stop consumului de făină albă, aleg doar pâinea din făină integrală și secară. Făina albă este una dintre cele mai ”aditivate” produse (poate avea până la 34 de aditivi!), să ne ferim de ea!

5. Ultima masă să fie până în ora 19, după care, servesc doar un ceai de seară. Iată, un stil de viață sănătos…

6. Carnea și produsele de origine animală să lipsească cel puțin de 2-3 pe săptămână. Să descoperim gustul și savoarea mâncării unui vegetarian, un obiectiv ce poate fi de folos și mai ales, însușit cu bucurie. Ia masa cu un vegetarian, mănâncă ca și el, de ce nu ai încerca ceva nou, mereu?

7. Un abonament la sala de sport, cu 3-4 intrări săptămânale sunt benefice frumuseții trupului, limpezimii minții, prin buna oxigenare a creierului. Nici o zi fără a depune un efort fizic prin care punem în mișcare limfa, sângele și energia întregului corp!

8. Una dintre mese să fie crudă: doar fructe, legume, semințe hidratate sau germeni de cereale. Un tip de hrană maxim bogată în nutrienți și enzime dătătoare de viață.

9. Respiră conștient doar 2 minute pe zi, schimbând astfel fluxul de energie și crescând treptat atenția asupra propriului corp.

10. Trezește-te cu o oră mai devreme decât o făceai și alocă acest timp unei activități noi, unei pregătiri spre împlinirea unui vis.

Avem un potențial nelimitat, iar propunerea noilor obiective ne însoțesc toată viața. Doar astfel creștem zi de zi, învățăm a trăi și a fi tot mai împliniți, ca și oameni. Mult spor și multă bucurie în fiecare alegere, la fiecare schimbare, tuturor!

Vă mărturisesc ”un secret”: din acest an mi-am propus să nu mai mănânc nimic ce conține zahăr! No more synthetic sugar in my life! Vă spun aceasta pentru a vă insipra și a vă ruga să-mi țineți pumnii, spre a reuși cu bucurie. La fel gândesc și eu, vă doresc a reuși fiecare rezoluție nouă, de aici înainte, cu bine!