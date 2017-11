Primul mare eveniment din programul CCE 2021 face din Timisoara capitala circului contemporan din Romania

Spectacolul Cirkus Cirkor este primul mare eveniment din programul Capitală Culturală Europeană 2021 pus la cale de asociația cu același nume. De ce s-a mers pe circ și nu pe alt tip de spectacol? Pentru că publicul trebuie educat, susțin organizatorii.

„Pentru că este ceva nou, am vrut să începem prin lucrul acesta ca să avem timp până în 2021 să testăm gustul publicului. Dacă există potențial de dezvoltare, pentru că uneori poate publicul nu știe dacă îi place. Am hotărât să ne asumăm acest risc din primul an ca să avem timp să corectăm sau chiar să formăm gustul publicului. Circul contemporan nu este specific Timișoarei și României, dar prin programul TM 2021 avem această misiune, să aducem elemente noi”, a explicat Simona Neumann, directorul Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Directorul artistic al asociației, Chris Torch, susține că Timișoara are nevoie de un eveniment nemaivăzut, unul care să scoată în evidență orașul.

„Vrem să facem ceva unic pentru Timișoara, să facă orașul unic pe harta României și pe harta Europei. Evenimente culturale se întâmplă și au loc în toate orașele mari de pe tot continentul, dar avem oportunitatea să facem ceva unic în Timișoara, să aducem în Timișoara capitala circului din România”, a spus Chris Torch.

Artiștii Cirkus Cirkor au ales Timișoara pentru prima vizită din țara noastră. Vor susține aici două reprezentații gratuite pentru elevi și studenți, în 22 noiembrie, iar în 23, 24 și 25 noiembrie joacă pentru publicul larg, în cadrul a trei reprezentații care mai de care mai impresionante.

Spectacolul „Limits”, care va fi prezentat la Timișoara, la Sala Olimpia, este conceput și regizat de către Tilde Björfors, fondatorul și directorul artistic al Cirkus Cirkor, din dorința de a transpune în artă o situație a societății europene de azi: atitudinea în fața refugiaților.

„Ne-am dorit de mult timp să ajungem în România și suntem extrem de bucuroși că s-a ivit această oportunitate de a performa aici. Sper ca această primă întâlnire cu publicul din România să fie startul unei legături pe termen lung, între Cirkus Cirkor și iubitorii circului contemporan de aici. Atunci când am creat spectacolul Limits, cultura românească a fost o inspirație pentru noi și ne dorim ca și noi, prin acest spectacol, să-i inspirăm pe oameni, să-i motivăm să-și depășească orice barieră”, a explicat Tilde Björfors.

Pe lângă spectacolele propriu-zise, cei interesați pot participa la ateliere de lucru. Sunt patru ateliere pentru elevi, în perioada 21-25 noiembrie, și unul pentru adulți, care va avea loc în 25 noiembrie. Biletele pentru spectacolul „Limits” costă între 70 și 100 de lei, se pot cumpăra de pe eventim.ro, dar și de la Sala Olimpia. Mai multe informații despre reprezentație puteți găsi pe timisoara2021.ro.

Primul festival de circ contemporan din Timișoara

Evenimentul din aceste zile pregătește, de fapt, Timișoara pentru primul festival de circ contemporan din istoria orașului, care se va desfășura în luna iulie a anului 2018. Va fi o sărbătoare estivală a artelor circului, în parcuri, pe străzi, dar și în locuri mai puțin cunoscute ale orașului.

Și aceasta nu este singura surpriză pusă la cale de Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană. Până în anul 2021 ne vom putea delecta cu fel de fel de evenimente, din ce în ce mai diverse.

„Timișoara 2021 trebuie să vină cu inițiative noi, chiar cu riscul de a introduce genuri noi de manifestare artistică, să provoace publicul, să ajungă prin ceea ce își propune să facă în locuri în care cultura nu a ajuns până acum. Deci, Tm 2021 trebuie să spargă gheața. De aceea am optat, deja în primul an al implementării programului cultural pentru o formă artistică mai puțin obișnuită, aceea a circului contemporan. Nu este un circ cu animale, cu clovni. Această artă a spectacolului îmbină teatrul, dansul, muzica, arta stradală într-o nouă expresie artistică. De ce am adus Cirkus Cirkor? Este un concept foarte complet. Este vorba în plus și de o componentă educațională. Este o companie formată în 1995 ca și o instituție nonprofit, în Suedia, numele derivă din combinarea a două cuvinte: circ și inimă. Spectacolele vor sunt vizionate de aproximativ 100.000 de persoane pe an, în întreaga lume. Seria de activități desfășurate în anii următori în Timișoara, sub conceptul creativ de circ, va culmina în luna iulie 2018 cu primul festival de circ contemporan”, a mai spus Neumann.

Reprezentanții asociației promit spectacole pe apă, dar și spectacole de gastronomie, precum și evenimente ce vor avea loc în piețele din oraș.