Primarul Robu vrea sa cumpere doua scene pentru Casa de Cultura a Timisoarei

Primarul Timișoarei a anunțat, marți, că municipalitatea va continua să organizeze „festivalurile de tradiție, de mare succes” ale orașului.

„Ar fi Festivalul Inimilor, Bega Bulevard, Timfloralis, Festivalul Artelor Timișorene, Festivalul Minorităților Naționale, Festivalul Gastronomic, Festivalul Baroc, JazzTM, Festivalul de Operă și Operetă, Revolution. Și ce nu-i făcut de noi intră în Agenda culturală a orașului. Vom avea o activitate culturală foarte bogată în 2017. Vom avea de la an la an o agendă tot mai încărcată cu evenimente culturale, cu valoare din ce în ce mai mare, cu tot mai consistență, cu tot mai mare audiență la public. Vom continua aceste zile ale adolescenților, studenților, tinerilor, pensionarilor, care vor deveni o frumoasă tradiție în orașul nostru”, a explicat Robu.

Nu toate evenimentele de care vorbește primarul Timișoarei au avut însă succes. Prima ediție a Zilei Tinerilor a fost una cu foarte puțini participanți. Edilul-șef dă vina pe… liceele din oraș, care nu s-au implicat, din cauza campaniei electorale.

„Nu a avut succes Ziua adolescenților pentru că liceele nu s-au implicat, fiind un an electoral, probabil că au primit semnale să stea deoparte, și-au închipuit că cineva va face propagandă la aceste evenimente. S-a putut vedea la toate zilele respective că n-a fost nici urmă de propagandă, au fost pur și simplu niște zile foarte frumoase. Ziua Studenților a fost un succes excepțional și nimeni n-a pomenit acolo despre politică. Nu trebuie să gândim în paradigma vinovăției, trebuie să înțelegem că mai există și oameni care își fac datoria în mod corect, au inițiative și n-o să-și cenzureze inițiativa pentru că, vezi Doamne, se întâmplă, o dată la nu știu câtă vreme, să fim în an electoral. Am făcut aceste lucruri cu totală bună credință. Tot ce fac, fac cu bună credință, pentru orașul nostru”, a ținut să precizeze Nicolae Robu.

Mai mult, edilul-șef vrea să cumpere două scene, care să fie folosite la toate evenimentele organizate de primărie, pe care să le dea în grija Casei de Cultură a orașului.

„Eu am cerut de multă vreme să se cumpere scene, ne trebuie o scenă mică și o scenă mare, și n-o să admit să nu se facă ce am cerut în această privință. Avem așa de multe evenimente, astfel încât avem nevoie de propriile noastre scene, una mare și una mică, pentru că nu se justifică să plătim chirie. Evident că n-o să ținem oameni angajați, specialiști în a asigura tot ce trebuie în jurul unei scene, pentru că, dacă ne uităm ce înseamnă o scenă, putem vedea că nu e chiar o joacă. Acolo sunt o mulțime de aparate performante și este nevoie de tehnicieni pe măsură, ingineri chiar, care să știe să le gestioneze. Deci oricum va trebui să avem colaborări pe evenimente, însă când noi avem așa de multe evenimente proprii, este rațional să avem propriile scene, să nu plătim chirii pe ele așa de multe zile pe an”, a explicat primarul.

Edilul dă asigurări că în bugetul Timișoarei pe anul 2017 se vor găsi bani pentru achiziția a două scene. Dar întâi de toate se va face un studiu, care să spună că… Primăria Timișoara are nevoie de scene pentru festivaluri.

„Trebuie cumpărat tot ce se justifică, eu nu mă pricep, o să fie consultați specialiști, tot ce se justifică să avem noi trebuie să avem. Dacă unele lucruri sunt foarte scumpe și nu merită să fie cumpărate pentru a le folosi nu știu de câte ori pe an, nu le vom cumpăra. Se va face un studiu, nu se cumpără așa, după ureche. Se va face un studiu să se vadă ce este justificat și ce nu. După simțul meu, multe lucruri se justifică să fie cumpărate de Casa de Cultură a Municipiului”, a conchis Robu.