Primaria: Bulevardele Timisoarei sunt deszapezite

Dacă șoferii s-au plâns în seara zilei de miercuri că nu prea au văzut utilaje pe străzi, administratorul public Robert Kristof ne asigură că acestea există.

„Am avut întâlniri cu cele două firme care se ocupă de deszăpezire în Timișoara (n.r. Retim și SDM). În cadrul acestor întâlniri le-am spus să insiste mai mult în acțiunile de curățare a zăpezii, întrucât am fost nemulțumit de cum s-a lucrat pe câteva străzi din oraș. Eu fiind perfecționist ca și fire, am pretenția să fie totul ok, deși în marea majoritate a lor, drumurile sunt curate. Tot în cadrul acestor întâlniri, am insistat să se acorde o atenție sporită și străzilor secundare, întrucât și acestea sunt importante pentru a avea un trafic cât mai bun”, a spus, miercuri noaptea, city managerul Timișoarei.

Oficialii primăriei susțin că în noaptea de miercuri spre joi, Retim și SDM au aruncat 140 de tone de sare pe străzile orașului. Alte 140 de tone ar fi fost aruncate doar de către muncitorii Retim miercuri, de la ora 11 până la miezul nopții, iar cei de la SDM ar fi dat cu 14 tone de sare în cursul zilei de miercuri.

Potrivit raportului de deszăpezire, Retim a avut pe străzi, de la miezul nopții și până la ora 8 dimineața, șapte răspânditoare de material antiderapant și un încărcător frontal, aruncând 98 de tone de sare în cele patru sectoare ale orașului pentru care are contract.

În doar două sectoare, muncitorii Societății de Drumuri Municipale au lucrat, de miercuri seară, de la ora 19, până joi dimineață la ora 7, cu patru răspânditoare de material antiderapant, un încărcător frontal și două autospeciale LEA, reușind să împrăștie 42 de tone de sare.

