Pregatiti de shopping? La Iulius Mall Timisoara este Black Weekend

La Flanco şi Media Galaxy, reducerile sunt pe bandă rulantă şi ajung până la 80%. Şi produsele IT de la ETA2U sunt reduse cu până la 56%.

O vizită la Iulius Mall te va ajuta să îți completezi garderoba cu ținute pentru un look actual, în ton cu preferințele tale vestimentare. Brandurile îndrăgite te așteaptă cu promoții de până la 80%. D’S Damat, KOTON, C&A, Invidiauomo, U.S. Polo Assn., Motivi, Guara, Tom Tailor, Bigotti, Brainconf, Antoni Zeeman, Barocco şi multe alte branduri te vor întâmpina cu promoţii de nerefuzat.

Încălțăminte călduroasă, ideală pentru zilele friguroase de iarnă, poate fi achiziţionată acum la preţuri mult mai mici. Magazinele de profil din Iulius Mall îți propun oferte de până la 70%, la încălțăminte, genți și articole de marochinărie. Anna Cori, Tezyo, Il Passo, Ecco, Bata, Tamaris, Pantoful galben şi Xara Shoes sunt doar o parte dintre brandurile care s-au pregătit de Black Weekend.

Acum este ocazia perfectă pentru a-ţi completa colecția de cosmetice cu noi achiziții, la prețuri cu până la 70% mai mici, de la branduri specializate precum Melkior, Beauty For You, Sephora, The Body Shop, Marionnaud şi altele. Surprize sunt disponibile și pentru cele care pun accent pe detalii cu personalitate, în magazinele de bijuterii și accesorii. Veste bună: Be In Time, Splend’Or şi Edifice W&J au înjumătăţit preţurile.

Şi magazinele de lenjerie le aşteaptă pe femei cu preţuri speciale, mai mici chiar şi cu 90%, cum este cazul brandului Jolidon. Pe listă se află şi Calzedonia, Triumph şi Charme.

Dacă eşti în căutarea unor decorațiuni sau accesorii pentru casă, mergi la English Home, unde preţurile sunt mai mici cu până la 70%. Și pentru prichindei sunt discounturi speciale, de până la 70%.

Catalogul complet al reducerilor poate fi accesat pe http://iuliusmall.com/timisoara/

